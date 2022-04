Ministro da Justiça sobre o duelo de Cristal x Flamengo: “Um jogo de futebol não pode vir antes da tranquilidade do país”

Quase meia-noite de terça, 5 de abril. Pedro Castillo, presidente do Perú, anunciou em sua mensagem à nação que o país terá compulsória imobilização social das 02:00 até às 23:59 horas do dia em questão, após a paralisação das transportadoras que causou caos, desordem, violência e até saques.

Portanto, surgiu a questão que aconteceria com o duelo entre o Sporting Cristal e o Flamengo, então o ministro da Justiça, Felix Chero, falou sobre o programa “A Voz dos Povos” na rádio Exitosa.

“(O jogo entre Sporting Cristal e Flamengo) terá que ser remarcado. Não esqueçamos que, em medidas excepcionais, existem ações extraordinárias que devem ser tomadas. Acho que somos todos amantes do futebol, todos gostamos dos jogos, mas um jogo de futebol não pode ter precedência sobre a tranquilidade que o país precisa”, disse Félix Chero à Exitosa.

Portanto, o que aconteceria com a partida entre Sporting Cristal x Flamengo pela Copa Libertadores?

Até agora, o Sporting Cristal não se pronunciou sobre o assunto e tudo dependerá da decisão da Conmebol se decide realizar o jogo a portas fechadas ou ser remarcada para o dia seguinte. No entanto, o duelo entre Sporting Cristal x Flamengo pelo primeiro dia do grupo H da Copa Libertadores está marcado para terça-feira, 5 de abril, a partir das 19h30 (horário peruano) no Estádio Nacional.

Para o noivado em casa, o treinador do bas-pontine confirmou que Yoshimar Yotún e Fernando Pacheco estarão em forma depois de sofrer algum desconforto. Dos mencionados, o meio-campista da seleção peruana deve aparecer entre os titulares.

Além disso, Roberto Mosquera, treinador do Sporting Cristal, como Infobae aprendeu, estudou todos os jogos do Flamengo e tem todas as informações sobre cada um dos jogadores da seleção brasileira.

MINISTRO DA JUSTIÇA DIZ QUE PERUANOS QUEREM PAZ DE ESPÍRITO

O ministro da Justiça, Félix Chero, falou sobre como acredita que a população peruana tomou a decisão de Pedro Castillo de ter um toque de recolher na terça-feira. “Os peruanos são espertos e querem paz de espírito. Eles querem trabalhar com garantias, não querem atos de violência e que os serviços funcionem. No entanto, confio em Deus e que os peruanos colaborarão com essa medida porque é para o bem-estar de todos”, disse em Exitosa.

“Trabalhamos o dia todo. Há decisões a serem tomadas e as decisões que são tomadas são firmes e se tivermos que trabalhar às 12:00 ou 1:00 da manhã, de acordo com os relatórios, temos que estabilizar a ordem e tranquilizar o país, temos que fazê-lo. A medida foi adotada em Conselho de Ministros, acompanhando a geração de situações que ocorreram hoje, mas procuramos sempre agir de forma prudente e razoável, tanto quanto possível”, acrescentou.

SERVIÇOS BÁSICOS SE ELES SERVIRÃO

“Todas as atividades essenciais do nosso país, serviços de saúde, serviços básicos e essenciais, atenderão porque são cuidados básicos, essenciais para que as pessoas possam se abastecer com seus produtos. Obviamente, em ordem e paz de espírito. Além disso, a polícia e as Forças Armadas guiarão e acompanharão essas medidas”, disse Félix Chero, ministro da Justiça, à Exitosa.

