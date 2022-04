Ministro da Defesa minimizou mortes na greve dos transportes: “Não houve mais nada”

Esta tarde, o ministro da Defesa, José Luis Gavidia, esteve presente no quilômetro 13 da Rodovia Central para diálogo com os manifestantes que bloquearam essa importante rota, no contexto da greve dos transportes.

A certa altura, o chefe do Mindef foi interceptado pela imprensa e negou que houvesse atrasos por parte do Executivo para comparecer aos protestos. Ele também foi consultado pelos mortos que número quatro desde o início da paralisação nacional.

À pergunta sobre uma pessoa que recebeu um tiro no olho, Gavidia respondeu: “Não tenho conhecimento disso, não vi, você viu?” . Ele imediatamente pediu ajuda à imprensa para superar essa crise.

O ministro Gavidia informou que esta tarde o tráfego foi normalizado ao longo da Rodovia Central, no auge de Huaycán, depois de limpar os piquetes que se formaram durante a manhã.

“A Rodovia Central está liberada, em Manchay também. Falamos com a população, eles entenderam que não é a maneira de protestar, interromper o trânsito é violar os direitos de outros cidadãos”, disse à imprensa.

Segundo ele, os cidadãos já estão se mudando pacificamente para suas casas. “É compreensível que eles afirmem, há uma demanda justa que temos que enfrentar”, disse.

Ele disse ainda que há problemas que o Governo já está resolvendo e a população “deve ter fé” que outras questões serão resolvidas, como pedágios e a exoneração de IGV para produtos da cesta familiar.

“Estamos fazendo todos os esforços para lidar com essa crise, que está em todo o mundo. Não vamos agravar a crise econômica com uma crise política, a crise política não ajuda a resolver os problemas”, enfatizou.

DENTRO DA LEI

O ministro da Justiça e Direitos Humanos, Felix Chero Medina, disse que o protesto social é um direito constitucional, mas deve ser feito dentro da lei e de forma pacífica.

Por meio de suas redes sociais, ele disse que, seguindo as justas demandas de um setor da população, atos criminosos não podem ser permitidos.

“Seguindo as justas demandas de um setor da população, atos criminosos não podem ser permitidos. O protesto social é um direito constitucional, mas deve ser feito dentro da lei”, disse em mensagem no Twitter.

“A Polícia Nacional e o Ministério Público devem efetivamente desempenhar seu papel diante desses atos”, acrescentou.

