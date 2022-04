Mais de 3.300 pessoas foram evacuadas por corredores humanitários da Ucrânia nas últimas 24 horas

People board a special train for displaced people to leave the small eastern Ukrainian city of Svatovo, Lugansk region, on August 12, 2014. A convoy of 262 Russian trucks rolled toward the Ukrainian border on August 12 as Kiev vowed to block the aid mission from its territory over fears it was a ploy to bolster pro-Kremlin rebels. The convoy of what Russia says is humanitarian aid has sparked fears of an escalation in a conflict that has left hundreds dead in eastern Ukraine in recent months and plunged Moscow's ties with the West to their lowest point in decades. AFP PHOTO / SERGEY BOBOK

Pelo menos 3.376 pessoas foram evacuadas na segunda-feira das cidades de Mariupol e Berdyansk, do sudeste da Ucrânia para a região de Zaporiyia, controlada por forças ucranianas.

“405 pessoas viajaram para Zaporiya por seus próprios meios de Mariupol e Berdyansk. 1.553 deles vieram de Mariupol. 805 pessoas também vieram de outras cidades da região de Zaporiyia: Polohy, Vasylivka, Berdyansk, Melitopol”, disse o vice-primeiro-ministro e ministro para a reintegração do temporariamente territórios ocupados da Ucrânia, Irina Vereshchuk.

Além disso, um comboio de sete ônibus evacuando pessoas de Mariupol e viajando ao longo da rota acordada, acompanhado por uma delegação do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, foi bloqueado na cidade de Mangush, na província de Donetsk.

Neste contexto, na região de Lugansk, 971 pessoas foram evacuadas das cidades de Lisichansk, Severodonetsk, Rubizhne, Kreminna e Horske.

“Apesar do acordo, os ocupantes russos violaram sistematicamente os acordos durante a evacuação na região de Luhansk. Estamos negociando e, apesar da resistência da Federação Russa no trabalho dos corredores humanitários, não deixaremos de tentar salvar nosso povo”, disse Vereshchuk.

Un residente de Lugansk, sostiene un televisor antes de huir de su ciudad

Enquanto isso, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusou a Rússia de “distorcer os fatos” no contexto do massacre de Bucha e assegurou que “eles não serão capazes de enganar o mundo inteiro”, pois há “amplas evidências” de que as tropas russas destroem cidades e sequestram, torturam e matam civis .

“Chegará o momento em que todos os russos aprenderão toda a verdade sobre quem de seus concidadãos matou. Quem deu ordens. Que fechou os olhos para os assassinatos”, destacou no seu habitual discurso noturno, segundo o site oficial da Presidência ucraniana.

Zelensky lembrou que existem mais de 300 pessoas “mortas e torturadas” na cidade de Bucha, um número que, segundo o presidente ucraniano, “poderia ser maior” quando toda a cidade for minuciosamente revista. “E esta é apenas uma cidade”, acrescentou.

A esse respeito, ele disse que Moscou “já está lançando uma falsa campanha para esconder sua culpa nos assassinatos em massa de civis em Mariupol”, então “eles tentarão esconder os vestígios de seus crimes”, algo que não fizeram quando deixaram Bucha.

“Eles farão dezenas de entrevistas no palco, reeditarão gravações e matarão pessoas especificamente para fazer parecer que foram mortas por outra pessoa”, disse, acrescentando que “todos os esforços estão sendo feitos para identificar os militares russos envolvidos nesses crimes”.

(Com informações da Europa Press)

