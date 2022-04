Liga MX: quantos jogadores sul-americanos participarão das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 no Catar

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) é onde o talento dos futebolistas mexicanos é mais exigido, para as eliminatórias que dão lugar à Copa do Mundo de 2022 no Catar. Vinte e cinco jogadores da Liga MX deixarão suas equipes por um tempo, para representar sua seleção nacional.

O plantel do técnico argentino Tata Martino, são 28 jogadores, incluindo 22 do México, que disputarão os jogos eliminatórios onde enfrentarão Panamá, Costa Rica e Jamaica. No entanto, o futebol mexicano tem talentos além dos convocados para representar a Seleção Mexicana.

No futebol mexicano, as equipes do Equador, Colômbia, Chile, Paraguai, Uruguai, Perú e Venezuela estavam interessadas em jogadores dos quais a Máquina de Cimento predomina com nove jogadores, seguido por Monterrey e o Aguilas del América com 6 jogadores que receberam a chamada. Tanto na Seleção Nacional Tricolor quanto nas outras equipes que olharam para os jogadores da Liga MX, a maioria dos que fizeram parte de suas convocações eram do Equipe Cruz Azul.

El entrenador de Cruz Azul Juan Reynoso en Conferencia de prensa afirmó que se complica en los eventos nacionales, el que varios de sus jugadores de la máquina hayan sido convocados para las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. (Foto: EFE/Carlos Ramírez)

O técnico peruano Juan Reynoso, em entrevista coletiva, disse que é difícil para seus jogadores saírem, porque para os jogos em nível nacional eles ficam sem parte dos elementos fortes: “Por um lado, é uma satisfação porque acho que recuperamos nomes que estão indo para o seleção nacional, é um elogio, mas se nos colocarmos na trincheira Cruz Azul é uma dor de cabeça.”

As únicas quatro equipes da Liga MX que não foram convocadas para as eliminatórias que serão disputadas em setembro são de Juarez, San Luis, Querétaro e Necaxa.

O atual campeão da Liga MX, encabeça a lista com 9 jogadores convocados, para jogar pela seleção equatoriana: Bryan Angulo, Yoshimar Yotún pelo Perú, Romulo Otero foi convocado para a seleção venezuelana e Jonathan Rodríguez convocado pelo Uruguai. Para a seleção mexicana, cinco jogadores celestiais: Julio César Domínguez, Luis Romo, o medalhista olímpico, além de Roberto Alvarado, Santiago Giménez e Orbelín Pineda.

Luis Romo, Orbelín Pineda, Roberto Alvarado y Jonathan Rodríguez son los jugadores del Cruz Azul que fueron convocados por Tata Martino, para las eliminatorias a Qatar 2022. (Foto: Reuters)

A Seleção Colombiana mostrou interesse em Oscar Murillo e Yairo Moreno del Pachuca, Roger Martínez de las Águilas, Camilo Vargas do Atlas, William Tesillo jogador para Leon e Stefan Medina de Monterrey. Para a representação do Chile: de Mazatlan Nicolás Díaz, Diego Valdes del Santos, jogador de Jean Meneses para Leon, Claudio Baeza que joga pelo Toluca e Sebastián Vegas de Monterrey.

Para jogar pelo Equador: Washington Corozo que joga como extremo esquerdo de Pumas, da máquina celestial Bryan Angulo, Angel Mena del León, Felix Torres que é jogador do Santos e Michael Estrada del Toluca. Na seleção paraguaia, Antony Silva de Puebla, Braian Samudio que é atacante do Toluca, Richard Sánchez da América, o futebolista paraguaio Carlos González, que joga como atacante do Tigres, foi convocado para a seleção paraguaia.

No Perú, eles convocaram Anderson Santamaría, zagueiro central do Atlas, e Yoshimar Yotún, o jogador peruano que é o meio-campista central do Cruz Azul. O Uruguai convocou Fernando Gorriarán Fontes, o meio-campista do Santos Laguna Jonathan Rodriguez, que é atacante do Azul. Finalmente, a Venezuela convocou Romulo Otero, meio-campista atacante da Celeste Machine.





