JPMorgan analisa exposição a commodities após o caos do níquel

(Bloomberg) - O JPMorgan Chase & Co. está revisando seus negócios com alguns clientes de commodities após o encolhimento das posições curtas de níquel no mês passado, um movimento que ameaça remover mais liquidez do setor.

administração do JPMorgan pediu às equipes em todo o mundo que conduzissem mais diligências em alguns clientes existentes, incluindo operadores de metais e refinarias de petróleo, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. Avaliações de risco também estão sendo realizadas em determinadas funções de financiamento, disseram as fontes, que pediram para não serem identificadas porque as informações são privadas.

O banco dos EUA é um dos principais players nos mercados mundiais de commodities e, de longe, o maior em metais. Foi também um participante importante no aumento do preço do níquel que abalou a London Metals Exchange no mês passado, por ser a maior contrapartida da Tsingshan Holding Group Co., a principal produtora de metal do mundo que está no centro da contração de posições vendidas.

JPMorgan já estava monitorando e ajustando sua exposição a commodities na esteira do aumento da volatilidade do mercado antes da contração das posições curtas de níquel, de acordo com outra pessoa familiarizada com a postura do banco. Desde o aumento dos preços do níquel no início de março, o banco realizou uma revisão mais profunda, disse a fonte.

“Em linha com uma gestão de risco prudente, revisamos os riscos à luz de importantes desenvolvimentos do mercado ao longo deste ano e continuaremos a fazê-lo em todos os mercados, mas continuamos comprometidos com nossa franquia de commodities”, disse o JPMorgan em comunicado.

Qualquer redução por parte do banco ocorreria em um momento particularmente difícil para os mercados de commodities, que já estão sofrendo com um declínio acentuado na liquidez, pois os preços altos e as oscilações acentuadas forçam os comerciantes a ficarem fora do caminho.

Embora a análise abranja clientes em todo o negócio de commodities do JPMorgan, ela se concentra em metais básicos e negócios relacionados a operações na London Metal Exchange, disseram as pessoas. Uma das questões que o banco está considerando é como testar seus negócios em caso de colisões sem precedentes, como a de níquel, disse uma pessoa.

Não está claro qual será o resultado da revisão, disseram as pessoas, mas é possível que isso possa levar o JPMorgan a reduzir sua atividade no setor de commodities. O banco já vem diminuindo sua exposição ao mercado de níquel, disseram as pessoas. Também exigiu aprovação adicional da administração para novas operações de financiamento de metais.

A contração das posições curtas de níquel abalou o setor de commodities, e a LME disse que gerou um “risco sistêmico” para o mercado. Em resposta, alguns bancos suspenderam temporariamente o financiamento de commodities na Ásia no início do mês passado, de acordo com operadores físicos em Cingapura e na China, que costumam pedir emprestado aos bancos afetados. Alguns dos operadores ainda não conseguem acessar o financiamento desses bancos, incluindo o JPMorgan, e foram informados de que é porque os credores estão revisando seus negócios de commodities, disseram eles.

As operações que foram afetadas incluem acordos de recompra com bancos, nos quais os comerciantes usam seus estoques para obter financiamento.

Cerca de 50.000 toneladas da posição total de níquel curto de Tsingshan, mais de 150.000 toneladas, foram mantidas em uma posição de balcão com o JPMorgan, informou a Bloomberg no mês passado.

A empresa chinesa lutou para pagar seus ajustes de margem depois que o níquel subiu para 250% em pouco mais de 24 horas, mas ganhou uma pausa depois que as operações foram suspensas por uma semana, as transações foram canceladas a preços mais altos e seus bancos - liderados pelo JPMorgan - concordaram em não fazer mais ajustes de margem.

Com base na cifra de 50.000 toneladas, Tsingshan devia ao JPMorgan cerca de US $1 bilhão em margem um dia antes da parada do mercado de níquel. Se o preço do níquel tivesse sido permitido continuar a subir, a exposição do banco a Tsingshan poderia ter aumentado bilhões de dólares a mais.

