Marcelo Ebrard, chefe do Ministério das Relações Exteriores (SRE), visitou o Qatar para conhecer empresários e alguns detalhes para a copa do mundo de futebol, bem como para estabelecer relações diplomáticas naquele país que tem mostrado rápido desenvolvimento há algumas décadas.

No entanto, o que poderia ter sido uma viagem de rotina acabou sendo uma sentença para o chanceler, solicitada pelo analista John Ackerman, que explodiu contra ele por abandonar o presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) em um dos mais visitas complicadas de funcionários dos Estados Unidos.

Foi no dia 31 de março que o Enviado Especial para as Mudanças Climáticas, John Kerry, e o Embaixador dos Estados Unidos no México, Ken Salazar, compareceram ao Palácio Nacional para dialogar sobre a Reforma da Eletricidade promovida por Tabasqueño, que garante o desenvolvimento da região norte-americana para o bem-estar das aldeias em ambos os lados do Rio Bravo.

Por seu lado, o presidente, disse Ackerman, teria ouvido as “preocupações sobre a alegada natureza estatista e expropriatória” desta proposta legislativa de grandes empresas como Sempra Energy, Invenergy, New Fortress Energy, Blackstone, General Motors, Johnson Controls, Talos e Ford.

(Foto: Twitter)

“Essas empresas são as verdadeiras donas do poder em Washington e querem que o governo mexicano seja tão submisso às suas demandas e necessidades quanto seu próprio governo”, escreveu o escritor também em sua coluna para o jornal La Jornada.

Ele destacou que, se isso fosse replicado nos EUA, para altos funcionários escoltarem executivos para apresentar queixas sobre legislação, Joe Biden seria duramente criticado, mas destacou que López Obrador é diferente e gosta de “quebrar os esquemas”, já que também os recebeu em vez de enviando um subsecretário de assuntos ambientais ou enérgico.

John Ackerman aplaudiu os bons gestos que o presidente federal teve em relação aos americanos, porque, explicou, prometeu não expropriar nenhum empresa estrangeira, respeitar permite a introdução de combustível de algumas empresas e retirar reclamações contra essas instituições privadas, bem como levantar os fechamentos de seus terminais de combustível.

A AMLO também convidou empreendedores a investir em campos, oleodutos e parques fotovoltaicos, bem como em energia limpa. Além disso, o presidente ratificou seu compromisso de proibir a extração hidráulica ou fracking, reduzir o uso de carvão para gerar energia e promover ações ambientais.

AMLO se reunió con funcionarios de EEUU para hablar de la Reforma Eléctrica (Foto: Reuters)

Independentemente desses acordos, disse Ackerman, o governo dos EUA enviou uma “resposta altiva e orgulhosa” com instruções para orientar a política do setor de energia; além disso, reiterou as principais preocupações do país com a reforma da eletricidade de López Obrador, como observa o documento, eles temem possíveis violações do TMEC, a suposta perda de bilhões de dólares em investimentos e o aumento das emissões poluentes.

“Essa grosseria diplomática imperdoável deve ter consequências imediatas. A declaração do governo Biden está tão violando nossa soberania nacional quanto a recente resolução do Parlamento Europeu e a pressão das empresas espanholas que também procuraram intimidar e pressionar o governo de López Obrador a retirar sua iniciativa de reforma da eletricidade”, disse.

Por isso, recomendou que a AMLO respondesse a Biden “de forma semelhante à forma como respondeu Bruxelas e Madrid”, com uma carta para defender a soberania nacional, ou com a suspensão temporária das relações diplomáticas com empresas norte-americanas.

Finalmente, ele condenou que o ministro das Relações Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, preferiu fazer uma “longa caminhada” pela Arábia Saudita, Índia e Qatar em vez de ficar com seu chefe, com o objetivo de defender a pátria neste momento crucial para o futuro do país. “Sua saída antecipada do gabinete pareceria iminente”, disse.

