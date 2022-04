Horóscopo Infobae: saiba quais são os 5 signos mais tóxicos do zodíaco

De acordo com a astrologia, o signo do zodíaco sob o qual nascemos imprime certas características em nossa personalidade que nos tornam únicos e nos diferenciam dos demais. Podem ser positivos, como determinação, empatia e instinto de proteção, mas também negativos por serem mais manipuladores, mentirosos ou tóxicos do que outros sinais.

Uma pessoa tóxica é alguém que pode afetar direta ou indiretamente as pessoas ao seu redor. Sua personalidade tende a ser narcisista e sem empatia, bem como controladora e rancorosa. Quando eles não gostam de você, eles tendem a ser venenosos e se você os machuca, eles tendem a não saber como perdoar e, em vez de deixar ir, eles buscam vingança.

Se você quiser saber quais são os 5 sinais mais tóxicos do horóscopo, continue lendo a nota a seguir e descubra se o seu signo está na lista .

1. ESCORPIÃO (22 DE OUTUBRO A 21 DE NOVEMBRO)

Os nascidos sob o signo de Escorpião podem ser tóxicos porque, apesar de serem pessoas doces, também são intensos e bastante desconfiados. Se você machucá-los, pode ter certeza de que eles não vão esquecer, então eles tendem a ser rancorosos às vezes, e é por isso que eles podem tentar se vingar quando tiverem a chance.

Além disso, os escorpianos não devem guardar as coisas para si mesmos; portanto, se puderem, dirão tudo o que sentem no seu rosto e diretamente, sem medir se pode machucar quem o ouve.

2. LEO (DE 23 DE JULHO A 22 DE AGOSTO)

Leo é um signo que pode ser muito charmoso se ele gosta de você ou quando tenta ganhar sua confiança. No entanto, se você entrar na fila de seus inimigos, isso pode se tornar seu pior pesadelo, já que os leões são muito espertos para encontrar seus pontos fracos se eles se dedicarem a isso.

Da mesma forma, eles não são do tipo que impedem a vingança, são pacientes e esperam o momento menos pensado pelo inimigo. Além disso, os nascidos sob o signo de Leão tendem a ser controladores para que se sintam mais à vontade quando podem administrar a situação.

3.ÁRIES (DE 21 DE MARÇO A 19 DE ABRIL)

Áries geralmente são pessoas bastante competitivas que não gostam de perder nada. Sendo governados por Marte, o planeta da guerra, eles tendem a ser impulsivos e até um pouco agressivos quando se propõem a alcançar algo.

Eles são daqueles que não revelam seus planos, isso dificulta saber o que pensam ou que se abrem e mostram seus sentimentos por outras pessoas. Além disso, eles tendem a ser atraídos pelo perigo e pela adrenalina.

4. CAPRICÓRNIO (22 DE DEZEMBRO A 19 DE JANEIRO)

Capricórnio é um signo que você não quer machucar, pois você despertará seu lado teimoso e rancoroso. Eles não têm medo do perigo quando têm a ver com se vingar de alguém e planejar tudo sem que os outros saibam disso.

Os nascidos sob esse signo tendem a ter olhos fortes, o que pode assustar as pessoas se ficarem chateadas.

5. VIRGEM (23 DE AGOSTO A 22 DE SETEMBRO)

Os do signo de Virgem geralmente são diretos e, quando estabelecem uma meta, trabalham duro até que a cumpram. Em seu lado negativo, eles tendem a ser bastante quadrados e tolos, então eles não mudam de idéia facilmente quando algo entra em suas cabeças.

Quando eles estão a caminho de algo, eles não se importam com quem se machuca se eles ficarem no caminho deles. Além disso, são daqueles que acreditam que todos são responsáveis por suas emoções e que não estão lá para resolver a vida de ninguém, por isso podem parecer um pouco frios e insensíveis às vezes.

