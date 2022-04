“Há Canelo para todos”: a mensagem de Mauricio Sulaiman aos desafiantes de Saul Álvarez

Embora Saúl Alvarez tenha assumido o desafio de enfrentar Dmitry Bivol, um dos boxeadores semi-completos mais competitivos da atualidade, as críticas aos rivais que ele se recusou a enfrentar continuam. Nesse sentido, Mauricio Sulaimán, presidente do Conselho Mundial de Boxe (WBC), dirigiu uma mensagem aos boxeadores interessados em desafiar a melhor libra por libra do mundo e não descartou que Canelo pudesse aceitar as brigas no futuro.

“Você tem que ficar calmo, obviamente todo mundo quer lutar contra o Canelo porque é uma luta que resolve sua vida (...) Canelo tem uma agenda para este ano. Existem muitas possibilidades e os tuneos são definitivamente muito bons. Benavidez começa contra Lemiux, Caleb Plant aparece, Charlo. De qualquer forma, há muitas possibilidades, mas a questão não é cair no desespero, acho que existe Canelo para todos e por muito tempo”, disse após sua participação no WBC Traditional Coffee Tuesday.

Informações em desenvolvimento*