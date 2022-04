Esta é a rigorosa estratégia anti-COVID da China que força as famílias a se separarem

Un trabajador sanitario con un equipo de protección individual tras la barrera de un área confinada por causa de la pandemia de COVID-19 en Shanghái, China, el 26 de marzo de 2022. REUTERS/Aly Song

Embora as estatísticas da China sobre o número de casos e mortes por COVID-19 nem sempre sejam claras, neste domingo relatou mais de 13.000 novos pacientes, um número semelhante ao do dia anterior, que é o mais alto desde fevereiro de 2020, quando o vírus SARS-CoV-2 estava assediando especialmente Wuhan, a área onde foi detectado pela primeira vez alguns meses antes.

Dos casos relatados ontem, aproximadamente 9.000 foram detectados em Xangai, embora as autoridades de saúde tenham dito que não houve novas mortes e que a maioria dos casos, 11.711, eram assintomáticos.

Dentro desse quadro, a estratégia de saúde conhecida como COVID zero, ordenada pelo governo desde a variante Ómicron, a mais contagiosa até agora conhecida, foi desenvolvida há várias semanas. Esta disposição exige a erradicação de surtos em Xangai, a maior cidade da China, e na província de Jilin, na parte nordeste do país, onde seus mais de 24 milhões de habitantes ficaram confinados em suas casas.

Diante do surgimento do SARS-CoV-2 e seu alto índice de contagiosidade, especialmente na última onda gerada pela variante Ómicron, alguns países optaram por políticas muito rígidas para impedir a transmissão e circulação do vírus. Desde o início da pandemia, isso significou o fechamento de fronteiras, restrições à entrada e saída de viajantes, isolamento rigoroso de casos positivos e até fechamento de bairros ou cidades inteiras diante do aumento de infecções.

Essa estratégia provavelmente evitou milhares de mortes e doenças graves na Ásia e na Oceania. No entanto, os especialistas insistem que precisam ser acompanhados por fortes campanhas de vacinação, para atingir altos níveis de imunidade e que as restrições não se perpetuem ao longo do tempo. Precisamente, dois grandes expoentes dessas políticas chamadas de “zero COVID” são a China e Hong Kong. Em vez disso, a Europa e a América optaram por fechamentos estritos nos primeiros meses de 2020 e, em seguida, relaxaram as condições à medida que as infecções diminuíam, na tentativa de equilibrar saúde e economia.

Residents line up for nucleic acid testing at a residential area, during the second stage of a two-stage lockdown to curb the spread of the coronavirus disease (COVID-19), in Shanghai, China April 4, 2022. REUTERS/Aly Song

Após o surto inicial na cidade de Wuhan, onde o primeiro caso de coronavírus do planeta foi detectado em dezembro de 2019, e após os primeiros meses de fechamento total, a China conseguiu conter infecções e mortes estáveis durante grande parte da pandemia. Mas esse cenário mudou no início de março passado. Por esse motivo, o governo decidiu confinar 9 milhões de habitantes da cidade de Changchun, no nordeste do país. Os habitantes daquela área foram submetidos a três rodadas de testes de PCR para rastrear os casos e diminuir a curva.

Então, na semana passada, as autoridades organizaram uma quarentena na cidade de Xangai, a capital financeira e a maior cidade da China com 26 milhões de habitantes, que enfrenta um forte ressurgimento da COVID-19.

Entre outras medidas, a que está se mostrando mais traumática em Xangai é a separação de crianças com COVID-19 positivo de seus pais, com o argumento de impedir a propagação da epidemia, o que provocou protestos públicos generalizados. Mais de 30 países escreveram ao Ministério das Relações Exteriores da China pedindo às autoridades que não tomassem esse passo.

De acordo com as medidas de saúde chinesas, as pessoas com teste positivo para COVID-19, mesmo que sejam assintomáticas ou tenham uma doença leve, devem ser isoladas. As autoridades de Xangai confirmaram na segunda-feira que a medida também se aplica a menores, mesmo que sejam bebês.

A mídia internacional informou que essa disposição causou estupor entre as famílias da cidade. “Se a criança tiver menos de sete anos, essas crianças serão tratadas em um centro de saúde público”, disse Wu Qianyu, oficial do serviço municipal de saúde. “Para crianças ou adolescentes mais velhos (...) estamos isolando-os principalmente em locais centralizados (de quarentena)”, acrescentou. O responsável explicou que “se um dos pais estiver infectado, ele poderá acompanhar a criança e cuidar dela” em um local especial “onde serão tratados” . Nas redes sociais, várias famílias mostraram sua indignação com essa medida. “Os pais agora precisam 'atender às condições' (estar infectado) para acompanhar seus filhos? É um absurdo! É um direito elementar”, disse um usuário da rede social Weibo.

A toy is seen on a window, during the second stage of a two-stage lockdown to curb the spread of the coronavirus disease (COVID-19), in Shanghai, China April 4, 2022. REUTERS/Aly Song

A mídia internacional disse que vários vídeos, que não puderam ser verificados, estavam circulando nas redes sociais mostrando crianças pequenas e bebês desacompanhados em centros públicos de saúde.

O povo de Xangai está proibido de ir até os jardins de seus edifícios e caminhar pelas praças dos bairros. Eles não conseguiam nem levar seus cães para se aliviarem, informou a mídia internacional. Isso foi agravado pela separação das crianças de suas famílias e pela escassez de suprimentos. Na quinta-feira passada, o secretário-geral do Governo Municipal de Xangai, Ma Chunlei, teve que pedir desculpas à população pelas “garantias inadequadas para a vida das pessoas em áreas fechadas”. Além disso, pessoas com doenças crônicas não podiam acessar seus medicamentos e tratamentos em hospitais, onde as salas de emergência estavam fechadas, mas tiveram que ser reabertas depois que duas pessoas morreram de ataques de asma e falta de cuidados.

O consulado francês e a embaixada britânica disseram que estavam escrevendo as cartas em nome de outros países, incluindo estados da União Europeia e outros como Noruega, Suíça, Austrália e Nova Zelândia depois de saberem das dificuldades causadas pelo fechamento de Xangai, que o cidade realizada em duas etapas a partir de 28 de março.

A Embaixada Britânica expressou preocupação com a situação dos cidadãos do Reino Unido na China. Casos assintomáticos ou leves devem ser enviados para “um ambiente de isolamento especializado com pessoal que possa se comunicar em inglês”, dizia a carta do consulado francês, uma cópia da qual a Reuters viu e verificou com duas fontes.

Atualmente, os casos assintomáticos são enviados para centros de quarentena centralizados, alguns dos quais foram descritos como insalubres e superlotados.

A embaixada britânica disse haver preocupações sobre as condições e a falta de privacidade nas instalações hospitalares móveis recém-implantadas, acrescentando que o isolamento em habitações diplomáticas era uma “solução preferível consistente com os nossos privilégios da Convenção de Viena”, na carta vista pela Reuters e verificada por duas fontes .

Personal de aerolínea con equipo de protección personal para protegerse del COVID-19, en el aeropuerto internacional de Pekín Capital, China, 13 de marzo de 2022. REUTERS/Soe Zeya Tun

A China vacinou sua população quase exclusivamente com fórmulas autoproduzidas, os inoculantes Sinopharm e CoronaVac. De acordo com as autoridades de saúde, 85,5 por cento da população recebeu duas doses, mas nenhum número de reforços foi divulgado.

Uma das desvantagens é que, embora essas vacinas sejam uma boa barreira contra doenças graves e morte, sua eficácia é muito menor no fornecimento de proteção contra infecções. Por esta razão, muitos se perguntam o que aconteceria se a China levantasse as restrições e a estratégia “zero COVID”, quanto as infecções poderiam representar em uma população sem imunidade robusta.

O país asiático conseguiu realizar a maior campanha de vacinação de sua história e desenvolveu vacinas em velocidade recorde. Assim, 2,8 bilhões de doses foram distribuídas no país em 2021.

Yanzhong Huang, pesquisador sênior de saúde global do Conselho de Relações Exteriores dos EUA (CFR), explicou que tanto a China quanto Hong Kong “seguiram uma estratégia 'zero COVID-19', ambos têm uma grande população idosa não vacinada e, além disso (ambos) não investiram no desenvolvimento da capacidade de saúde pública antes da onda Ómicron atingir”. Além disso, na China “há uma grande porcentagem da população em geral que não foi exposta ao vírus, devido ao “zero COVID-19”, ou que é vacinada com vacinas que (segundo estudos) não são eficazes na prevenção da infecção”.

Un agente de policía con traje de protección vigila en una calle, mientras comienza la segunda etapa de un confinamiento en dos fases para frenar la propagación de la enfermedad del coronavirus (COVID-19) en Shanghái, China, el 1 de abril de 2022. REUTERS/Aly Song

Em março, a China teve uma taxa de vacinação aproximada de mais de 87%, mas foi menor do que países como os EUA e o Reino Unido na imunização de idosos. Por esse motivo, estima-se que 40 milhões de chineses com mais de 60 anos ainda não tenham recebido uma vacina, de acordo com dados da Comissão Nacional de Saúde da China. Enquanto cerca de 80% dos 264 milhões de idosos da China estão totalmente vacinados, essa porcentagem cai para apenas cerca de metade para o grupo mais vulnerável ao COVID-19, aqueles com mais de 80 anos.

