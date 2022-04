Diana Sánchez revela que sofre de depressão: “Estou em tratamento para me sentir melhor”

Diana Sánchez reapareceu nas redes sociais e o que poucos esperavam é que a modelo revelasse que ela está passando por um difícil situação devido à depressão posterior de tudo o que aconteceu com seu parceiro atual nos últimos meses.

Lembre-se de que a ex-reality girl deixou sua participação no Reinas del Show em 2021 para viajar para os Estados Unidos com o namorado Dan Guido depois de ser diagnosticado com leucemia. Isso aconteceu de forma inesperada e, sem dúvida, causou uma mudança emocional no influenciador.

“Dan, em todo esse processo, leva quase seis meses, um pouco menos, para continuar sua quimioterapia, para melhorar muito. Ele fez muito progresso, mas todas essas coisas que aconteceram nos últimos meses de qualquer maneira, com a força que eu quero que ele melhore e alguns planos que mudaram em nosso relacionamento, de uma forma que acho que eles me afetaram”, Diana começou a contar em suas histórias no Instagram.

Na mesma linha, a ex-integrante do 'Combat' disse a ela mais de 900 mil seguidores que começou a sentir alguns sintomas de depressão, o que a alarmou e decidiu optar por ajuda psicológica. A dançarina lembrou pela primeira vez que está passando por tratamento para controlar a ansiedade; no entanto, o que ela sente hoje é diferente.

“Comecei a perceber que eu não queria sair da cama, que eu estava triste, que eu não queria fazer nada (...) então começou a piorar, como se eu estivesse entediado com tudo. Percebi esse sentimento de tristeza, melancolia, falta de energia, o que há de errado comigo, isso não sou eu e não gostei de nada”, disse a ex-figura do ATV.

“Claramente uma conversa (com o psicólogo) me fez entender que estou em um processo de depressão e obviamente às vezes é difícil compartilhar isso porque, no meu caso, tenho um pouco de vergonha de me sentir vulnerável”, acrescentou.

Por fim, ele disse que, graças ao conselho de profissionais, ele está atualmente em tratamento para melhorar seu estado de saúde e neutralizar os sintomas.

“Comecei um tratamento para poder me sentir melhor e graças a Deus estou começando a sentir pouco a pouco uma grande diferença entre algumas semanas atrás e esses últimos dias”, concluiu.





