Copa Libertadores em dúvida: Flamengo-Sporting Cristal será remarcado e duelo do River contra Alianza Lima está em risco

Embora inicialmente tivessem sido dadas garantias para realizar os jogos que estavam agendados para esta semana no início da Copa Libertadores, os protestos e manifestações sociais em Lima aumentaram e o Governo decidiu decretar um toque de recolher para todo o dia na terça-feira. Diante deste cenário, não se sabe o que acontecerá nos jogos entre Sporting Cristal e Flamengo (esta noite, a partir das 21h30) e Alianza Lima-River Plate (amanhã, às 21).

Pedro Castillo, presidente peruano, anunciou por volta da meia-noite em sua mensagem aos cidadãos que o país terá imobilização social obrigatória das 02:00 às 23:59 horas do dia em questão, após o desligamento de transportadores que causou caos, desordem, violência e até saques.

Mais tarde, Felix Chero, Ministro da Justiça e Direitos Humanos do Perú, em diálogo com a Rádio Exitosa, disse: “Ele terá que ser remarcado (O jogo entre Sporting Cristal e Flamengo). Não esqueçamos que, em medidas excepcionais, existem ações extraordinárias que devem ser tomadas. Acho que somos todos amantes do futebol, todos gostamos dos jogos, mas um jogo de futebol não pode ter precedência sobre a tranquilidade que o país precisa.”

Diante dessa situação, o elenco milionário argentino aguarda a confirmação da Conmebol, que ainda não foi emitida a esse respeito. Os liderados por Marcelo Gallardo planejavam treinar esta manhã no local de Ezeiza e depois, às 15h50, voar para a capital peruana com um voo charter. Entre a lista de 24 jogadores de futebol que estariam hospedados no hotel Marriot, destacam-se a presença do jovem colombiano Flabián Londoño e as ausências dos chilenos Paulo Díaz e José Paradela (ambos positivos para COVID-19).

Como resultado do aumento dos preços dos combustíveis, a União das Guildas de Transporte Multimodal do Perú realizou uma entrega total, que resultou em graves desmantelamentos em diferentes partes da capital, como Carretera Central e Manchay, onde ocorreram confrontos entre manifestantes e a polícia. Também houve saques em algumas lojas nos shopping centers e danos à propriedade privada.

“Os peruanos são espertos e querem paz de espírito. Eles querem trabalhar com garantias, não querem atos de violência e que os serviços funcionem. No entanto, confio em Deus e que os peruanos colaborarão com essa medida porque é para o bem-estar de todos”, disse o ministro da Justiça.

Chero também garantiu que “todas as atividades essenciais do nosso país, serviços de saúde, serviços básicos e essenciais, atenderão porque são cuidados básicos, essenciais para que as pessoas possam se abastecer com seus produtos. Obviamente, em ordem e paz de espírito. Além disso, a polícia e as Forças Armadas orientarão e acompanharão essas medidas”.

Por outro lado, na noite de segunda-feira, a Polícia Nacional peruana forneceu garantias de que o compromisso entre Alianza Lima e River Plate pode ser realizado normalmente. No comunicado publicado pelo Ministério do Interior, argumenta-se que não haveria problema em poder realizar a reunião.

“Considerar o pedido de garantias inerentes à ordem pública apresentado pelo clube Alianza Lima, representado pelo Sr. Diego Enrique Guerrero Alburqueque, para realizar um show esportivo público, chamado 'Conmebol Libertadores Copa Tournament' entre os clubes esportivos Alianza Lima e River Plate a ser realizada no Estadio Nacional de Lima; com capacidade permitida de 38.777 espectadores”, explicaram na resolução.





