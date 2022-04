Como aproveitar a alta temporada dos ruibarbos

ILUSTRACIÓN - La frescura del ruibarbo se reconoce en sus tallos firmes y brillantes, así como en las superficies de corte aún húmedas. Foto: Christin Klose/dpa

Em abril, a alta temporada do ruibarbo plantado localmente começa na Europa, que dura até junho. E não há nada na forma como estocamos o resto do ano e, assim, economizamos algum dinheiro. Porque este é o momento em que o ruibarbo está, comparativamente, com o menor preço. Pode ser preservado, por exemplo, na forma de geléia, chutneys ou sucos. Congelá-lo também é uma ideia prática: você nem precisa descolorir para isso. É descascado, cortado em pedaços e colocado em sacos ou recipientes para o freezer. O ruibarbo pode então ser processado mesmo congelado. No momento da compra, o frescor do ruibarbo é reconhecido em seus caules firmes e brilhantes, bem como nas superfícies de corte ainda úmidas. Na geladeira, esse vegetal permanece fresco por alguns dias se for embrulhado em um pano úmido e limpo e armazenado na gaveta de vegetais. Compota ou muffin? Para preparar o ruibarbo para que esteja pronto para uso na culinária, as hastes são lavadas em água corrente e as extremidades superior e inferior são cortadas. As hastes mais grossas, em geral, têm fibras mais duras, que podem ser removidas com uma faca afiada da extremidade inferior. Em seguida, são cortados em pequenos pedaços, entre dois e cinco centímetros. Eles são especialmente adequados, por exemplo, para a clássica compota de ruibarbo, que, de acordo com especialistas, combina maravilhosamente com um pudim de baunilha, um iogurte natural, um pudim de arroz com sobremesas de leite ou queijo cottage. E você também pode preparar, muito rapidamente, muffins de ruibarbo: para isso, as peças são misturadas com uma massa - feita, por exemplo, de 125 gramas de banha, 100 gramas de açúcar, 200 gramas de farinha, essência de baunilha, três ovos, 50 gramas de avelãs moídas, 5 colheres de sopa de leite e uma pitada de sal - e colocados em formas de muffin, que serão cozidas entre 20 e 25 minutos a 160 graus. dpa