Comerciantes e trabalhadores surpresos ao saber sobre o toque de recolher desta terça-feira

Confusão, surpresa e preocupação foram vistas esta manhã entre comerciantes e trabalhadores que tinham acabado de saber que, por volta da meia-noite do dia anterior, o presidente havia anunciado que a irremovibilidade do cidadão ou toque de recolher para este 5 de abril, das 2h às 23h59.

Às 5 horas da manhã, trabalhadores e comerciantes que iniciaram suas atividades no início do dia disseram que mal ouviram falar da medida e tiveram que voltar para suas casas ou fechar seus negócios, principalmente empresas de frutas, com medo de que seus produtos fossem estragados.

“Estamos muito indignados com o presidente Castillo. Descansamos às 8 ou 7 da noite. E o presidente não pode dar uma ordem quando ele quer. Não somos seus cordeiros ou seus filhos que estudam quando ele estava na escola. Somos comerciantes que vivem do dia a dia”, disse à América TV, comerciante de melancia do Mercado de Frutas que temia que seus produtos falhassem e perdessem o investimento de 20 mil soles.

Outros trabalhadores informais mostraram sua indignação com o anúncio do presidente, pois afirmaram que vivem no dia a dia e que não precisariam comprar comida se não trabalhassem. Outras pessoas que vieram para as estações de metrô Lima e Metropolitano tiveram para voltar para suas casas quando estiverem fechadas.

SEM TRANSPORTE PÚBLICO

Por volta das 3:00 da manhã, a Autoridade de Transporte Urbano de Lima e Callao (ATU) informa ao público que “todas as rotas de transporte público em Lima e Callao sob sua competência, da mesma forma que os serviços concessionados, como os Corredores Metropolitanos e Complementares, não prestarão serviço hoje, terça-feira, 5 de abril″.

Além disso, indicaram que, no caso dos táxis, bem como do transporte especial escolar, turístico e de trabalhadores, “não poderão prestar serviço durante o período de imobilização social obrigatória previsto pelo regulamento acima mencionado”.

“Sugere-se que aqueles que trabalham em atividades essenciais (saúde, água, saneamento, eletricidade, transporte de cargas e mercadorias, mídia, entre outros) façam as previsões necessárias para viajar para seus centros de trabalho em tempo hábil”, disseram eles, no entanto, eles não explicaram como chegam aos seus locais de trabalho.

O que foi visto desde o início da manhã, em algumas áreas do centro de Lima é o transporte público informal.

ANÚNCIO DO PRESIDENTE

Após uma reunião do Conselho de Ministros, o presidente Pedro Castillo decretou que a província de Lima e Callao seja declarada emergência, além da irremovibilidade dos cidadãos na terça-feira, 5 de abril.

Em sua mensagem à Nação, ele também pediu calma e serenidade aos cidadãos, enfatizando que todo protesto no país é um direito constitucional, mas deve sempre ser feito no âmbito da lei.

“Diante dos atos de violência que alguns grupos queriam criar através do bloqueio nos acessos de Lima e Callao, e para restabelecer a paz e a ordem interna, o Conselho de Ministros decretou o estado de emergência suspendendo os direitos constitucionais relativos à liberdade e à segurança pessoal, a inviolabilidade do domicílio e a liberdade de reunião na província de Lima e Callao”, disse.

Ele acrescentou que foi aprovado declarar irremovabilidade cidadã das 2:00 às 23:59 da terça-feira, 05 de abril, para proteger os direitos fundamentais de todas as pessoas e ressaltou que esta medida não impedirá a prestação de serviços essenciais para todos os peruanos e peruanos.

CONTINUE LENDO: