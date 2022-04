Chilenos votarão para aprovar ou rejeitar a nova constituição em 4 de setembro

FOTO DE ARCHIVO. Un integrante de la Convención Constitucional sostiene un cuaderno del organismo durante una sesión en Santiago, Chile. Noviembre, 2021. REUTERS/Ivan Alvarado

Os chilenos votarão em um referendo obrigatório em 4 de setembro para aprovar ou rejeitar uma nova constituição para substituir a promulgada em 1980 pelo regime do ditador Augusto Pinochet, informou o governo terça-feira.

O país, que elegeu um presidente de esquerda em dezembro após uma disputa eleitoral polarizada, está passando por uma mudança profunda desde um levante social contra a desigualdade em 2019 que deixou dezenas de mortos, sacudindo a economia e a classe política.

Esses protestos foram apoiados pelo ex-líder estudantil Gabriel Boric, presidente eleito sobre um candidato de extrema direita com promessas de instalar um “estado de bem-estar social”.

Ele também prometeu desfazer o modelo econômico neoliberal constitucionalmente protegido do Chile, que é atribuído à riqueza relativa do país, mas culpado por sua profunda desigualdade social.

Os protestos de 2019 levaram a um referendo em 2020 no qual os chilenos votaram esmagadoramente para mudar a constituição. Isso levou a eleições em maio de 2021 para 155 membros da Convenção Constituinte encarregados de redigir uma nova lei fundadora para o país sul-americano.

Elisa Loncón, presidenta de la Convención Constitucional de Chile (EFE/Elvis González)

O órgão eleito, principalmente de esquerda, começou a trabalhar no texto em julho do ano passado.

Na terça-feira, o governo bórico disse que os chilenos votarão a nova constituição em 4 de setembro. A data é simbólica no Chile: foi a data tradicional das eleições presidenciais até o golpe de Estado que derrubou o líder socialista Salvador Allende em 1973 e introduziu quase duas décadas de ditadura.

Cerca de 15 milhões de eleitores elegíveis terão dois meses para pesar o texto proposto antes de deixar sua marca em setembro, disse o governo.

No entanto, uma pesquisa privada revelou na segunda-feira que a rejeição da nova Constituição proposta que está sendo redigida no Chile aumentou para 46% e superou pela primeira vez a intenção de aprovar o texto em meio a recentes controvérsias sobre as regras que conterá.

A pesquisa Plaza Pública da empresa Cadem disse que a desaprovação das questões que foram discutidas até agora cresceu 10 pontos em relação à medição anterior, enquanto o “eu aprovo” ficou em 40%.

Sesión de la Convención Constitucional en Santiago (REUTERS/Ivan Alvarado)

Controvérsias sobre o direito à propriedade, a remoção do Senado e o destino da poupança em fundos de aposentadoria privados abalaram a opinião pública.

“Em relação às questões discutidas na convenção, 50% preferem que haja uma Câmara dos Deputados e um Senado, 72% consideram que a sociedade é multicultural e não plurinacional, 73% favorecem a liberdade de escolha nas pensões por meio de um sistema misto e 75% preferem que as contribuições continuem sendo poupança para os trabalhadores ”, observou a empresa.

A desconfiança no corpo subiu sete pontos para 55%, seu nível mais alto desde novembro de 2021, disse Cadem. Enquanto isso, a percepção de que está alcançando os acordos necessários para redigir o novo texto caiu 10 pontos para 42 por cento.

A pesquisa também mostrou que a aprovação do presidente Gabriel Boric caiu cinco pontos para 45%, enquanto a desaprovação subiu para 35%, acumulando um aumento de 15 pontos em duas semanas.

(Com informações da AFP e Reuters)

Continue lendo:

Chile: Uma pesquisa mostra rejeição da nova Constituição e uma queda acentuada na garantia de Gabriel Boric gestão