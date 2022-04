Bazán e Yarrow criticam a participação dos ministros no plenário: “Eu pensei que eles seriam em Ica ou no sul”

Os Ministros da Economia e Finanças, Transportes e Comunicações, Energia e Minas e Desenvolvimento Agrário e Irrigação se apresentaram virtualmente na sessão plenária do Congresso convocada para hoje segunda-feira às 15h Eles apresentaram as medidas adotadas durante o mesas redondas de diálogos com os manifestantes em Junín nos últimos fim de semana; no entanto, sua presença não foi do agrado de todos os membros do parlamento. É o caso de Sigrid Bazán de Juntos para Perú e Norma Yarrow, da Avanza País, que, ao contrário de outras ocasiões, concordou em sua apreciação do governo ações diante da crise.

“A verdade é que sinto pena ou pena da apresentação que os ministros estão fazendo, digo isso com toda sinceridade. Também apostando que há reformas e mudanças necessárias, mas infelizmente estão a dois quarteirões de distância quando poderiam estar aqui. Eu pensei que eles estavam em Ica, eles estavam indo para o sul”, foram as primeiras palavras do discurso de Sigrid Bazán, que também lamentou o conteúdo das intervenções dos ministros.

“Que eles não estão aqui e estão nos dizendo que vamos construir nossos próprios fertilizantes e que eles têm os melhores votos para a crise. Não é suficiente”, disse Bazán e mais tarde lembrou que são necessárias reformas importantes. Além disso, ele lembrou uma proposta do ministro da Economia, Oscar Graham, de aumentar um imposto sobre lucros excessivos sobre as mineradoras. “O Perú é o segundo maior produtor de cobre do mundo em nosso país e se não fizermos algo para tirar proveito disso e deixar os agricultores passarem fome, os transportadores saírem às ruas e a crise reinar, então não sabemos como trabalhar com o que temos em nosso território”, disse o deputado Juntos para o Perú.

Como a deputada Bazán é representante da esquerda no Parlamento, o entendimento com sua colega Norma Yarrow, que faz parte das pedreiras à direita, foi surpreendente. A própria integrante da bancada Avanza País destacou o fato durante seu discurso. “Acabamos de ouvir do Ministro da Economia e da primeira vez que concordo tanto com Sigrid Bazán que esses senhores estão aqui. Se este é o comitê de crise que temos hoje no país, pobre nosso Perú”, disse, referindo-se à ausência de membros do gabinete no plenário. Eles foram conectados virtualmente a partir das instalações executivas a alguns quarteirões do Parlamento.

“Ao ministro da Economia, que ele pegue os sapatos como diz o presidente e comece a concorrer aqui ao plenário porque precisamos dele. Aqui vamos discutir hoje o que as pessoas e o país precisam. Senhora Presidente, hoje vemos todos os bancos que estamos a tentar ver o que acontece com os peruanos que se matam lá fora e vemos aqui quatro ministros muito limpos, peludos, arranjados a debater ou a dar-nos relatórios para falar da Pensão 65, dando mil tractores quando as pessoas não têm sementes e nada para colocar em suas terras e semear”, acrescentou Yarrow.

Durante seu discurso, o ministro Graham destacou que a situação atual se deve ao impacto da invasão russa à Ucrânia e que a crise será temporária. Além disso, foi anunciado que o Ministério da Economia apresentará um projeto de lei para a isenção de IGV de alimentos como ovos, frango, farinha, macarrão, açúcar e produtos cárneos.

