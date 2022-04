Bayer Leverkusen enfrentará América e Toluca no México

Soccer Football - Bundesliga - Bayer Leverkusen v Hertha BSC - BayArena, Leverkusen, Germany - April 2, 2022 Bayer Leverkusen players celebrate after the match REUTERS/Thilo Schmuelgen DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO.

O Bayer Leverkusen, uma das três equipes mais icônicas da Bundesliga alemã, jogará duas partidas no México, em maio, com o empate masculino contra o Toluca, e em julho, com a equipe feminina contra o Eagles of America.

“A possibilidade de ter uma colaboração com a liga mexicana de futebol, com a Bayer do México, tanto no nível masculino quanto no feminino é um verdadeiro prazer”, disse o espanhol Fernando Carro, CEO do Leverkusen, em conferência de imprensa.

Colocado em terceiro lugar na Bundesliga, na zona de qualificação da Liga dos Campeões da Europa, segundo a Carro, o Leverkusen encontrou espaço em seu calendário para jogar no México, em comemoração ao centenário da empresa farmacêutica química Bayer, conhecida por sua marca original de aspirina.

“Estamos entusiasmados com a ideia de trazer uma equipe de uma das principais ligas do mundo para o México; queremos que as equipes europeias conheçam o desenvolvimento de nossos jogadores”, disse o presidente da Liga Mx no México, Mikel Arriola.

Mikel Arriola, presidente de la Liga MX (Foto: EFE/Jorge Núñez)

O jogo masculino contra o Toluca será no Estádio Nemesio Diez, a uma altitude de 2.600 metros e, embora coincida com a parte decisiva do torneio da liga no México, se a equipe mexicana estiver nessa fase, terá instalações para enfrentar os alemães.

“É um luxo para nós dar as boas-vindas ao Leverkusen”, reconheceu o presidente esportivo da Toluca, Francisco Suinaga, que lembrou que a atmosfera do estádio anfitrião é muito europeia, íntima, o que os alemães sentirão.

A liga feminina do México, que comemora seu quinto aniversário, está passando por um estágio de crescimento e, segundo sua presidente, Mariana Gutiérrez, o duelo América-Leverkusen será emocionante porque são duas instituições que investem no futebol feminino.

Arturo Sánchez, diretor da Bayer na América Latina, destacou os valores da empresa alemã, que visa atrair saúde e bem-estar nas pessoas, o que combina com o futebol.

“É importante para nós que, desde tenra idade, as crianças mexicanas tenham acesso às suas figuras esportivas nacionais e internacionais e vejam até onde podem ir”, disse.

