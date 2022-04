Austrália proibirá a exportação de produtos de luxo para a Rússia

Australian Foreign Minister Marise Payne speaks at a press conference after a meeting of the Quadrilateral Security Dialogue (Quad) foreign ministers in Melbourne, Australia, February 12, 2022. REUTERS/Sandra Sanders

O governo australiano anunciou na terça-feira que a exportação de bens de luxo para a Rússia será proibida como parte da extensão das sanções destinadas a Moscou por sua invasão da Ucrânia.

A ministra das Relações Exteriores australiana, Marise Payne, destacou em comunicado que se trata de sanções - incluindo vinho e peças para veículos de luxo - visando o presidente russo, Vladimir Putin, e “seus ricos facilitadores”, acrescentando que elas não são voltadas para “consumidores russos comuns”.

“Esta proibição segue nossas sanções financeiras direcionadas contra o presidente Putin, membros de seu governo, oligarcas russos, propagandistas e agentes de desinformação, bem como comandantes seniores militares russos”, disse.

Finalmente, determinou que o governo australiano “reitera seu apoio inabalável à soberania e integridade territorial da Ucrânia, bem como ao povo ucraniano”.

Por seu lado, o Estado alemão assumirá o controle temporário da subsidiária da gigante russa Gazprom por causa de sua “importância para o fornecimento” de energia, anunciou o ministro da Economia, Robert Habeck.

A agência federal que administra as redes de energia se tornará até 30 de setembro a administradora da Gazprom Germania, da qual a Gazprom era a única proprietária.

Na Alemanha, as subsidiárias da Gazprom operam as principais instalações de armazenamento de gás e combustível. A Gazprom Germania também possui várias subsidiárias no Reino Unido, Suíça e República Tcheca.

“O governo está fazendo o que é necessário para garantir a segurança do abastecimento na Alemanha, e isso inclui não expor a infraestrutura energética a decisões arbitrárias do Kremlin”, disse Habeck em entrevista coletiva.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin

“Os direitos de voto dos proprietários da Gazprom Germania são transferidos para a agência federal da rede, a Bundesnetzagentur, que “pode tomar todas as decisões necessárias para garantir o fornecimento”, disse o ministro.

Na sexta-feira, a gigante russa anunciou que tinha “encerrado a sua participação na Gazprom Germania e todos os seus ativos em 31 de março”, sem detalhar a nova estrutura de propriedade.

As forças russas também estão preparando um “ataque maciço” contra as tropas ucranianas na região de Lugansk, no leste da Ucrânia, disse seu governador, Sergii Gaiday, na segunda-feira.

“Vemos que há equipamentos vindos de direções diferentes, que [os russos] trazem homens, que eles trazem combustível (...). Entendemos que eles estão se preparando para um ataque maciço”, disse em uma mensagem de vídeo.

“Os bombardeios estão se tornando mais intensos. Ontem à noite, houve uma tentativa de chegar a Roubijné [perto de Lugansk], nossos defensores o repeliram, desativaram vários tanques, havia dezenas de cadáveres” de soldados russos, disse Gaiday.

“Ontem, infelizmente, na explosão de uma mina ou de um projétil de artilharia, morreram dois voluntários” e “uma igreja foi bombardeada” resultando em dois padres feridos, acrescentou, sem dar mais detalhes.

Por isso, o governador pediu que os habitantes da região saíssem.

“Não hesite, por favor. Hoje, mil pessoas foram evacuadas. Por favor, não esperem que suas casas sejam bombardeadas”, perguntou em sua mensagem.

As autoridades ucranianas disseram no sábado que as forças russas estavam se retirando de áreas no norte da Ucrânia, particularmente em torno de Kiev, para se deslocar para o leste e sul do país.

(Com informações da Europa Press)

CONTINUE LENDO: