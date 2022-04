“Arma para desestabilizar futuros governos”: por que Claudio X González não votará na revogação de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, 20OCTUBRE2021.- Claudio X. González Guajardo, fundador de Sí por México; Gustavo de Hoyos Walter, empresario y co fundador de la iniciativa Sí por México; Beatriz Pagés Llergo Rebollar, vocera y miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y la activista Argelia Núñez, directora general de De Poder Inspira Poder, ofrecieron conferencia de prensa en la zona del Centro Histórico donde declararon que invitarán a Movimiento Ciudadano (MC) para consolidar la coalición “Va por México” (PRI, PAN, PRD) de cara a los comicios próximos. Claudia X. expuso que su primer cometido de quitarle a Morena la mayoría calificada en San Lázaro fue cumplido, así como el triunfo de 10 alcaldías en las pasadas elecciones y que de haber tenido más tiempo podrían haber sido 13, declaró el también presidente de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

A próxima revogação do mandato contra Andrés Manuel López Obrador (AMLO) levou a uma campanha de membros da oposição política para motivar seus apoiadores a não votarem na consulta cidadã.

Assim, vários vídeos, fotografias e publicações apareceram nas redes sociais de políticos, analistas, jornalistas ou sociedade civil com argumentos para não ir às caixas.

Agora foi a vez de Claudio X González Guajardo, que se destacou nos últimos anos como um dos mais fortes oponentes da Quarta Transformação, revelar sua decisão de não votar na próxima consulta.

Por meio de um vídeo nas redes sociais, ele relatou uma dúzia de motivos principais pelos quais não comparecerá às urnas que serão montadas pelo Instituto Nacional Eleitoral (INE) em todo o país no próximo domingo, 10 de abril de 2022.

Claudio X. González aseguró que AMLO podría usar la revocación de mandato en un futuro para desestabilizar gobiernos (Foto: Cuartoscuro)

Primeiro, ele disse estar ciente de que AMLO foi eleito para governar por um mandato de seis anos que termina em 2024, e não por três anos e meio.

Além disso, considerou que esta é “uma manipulação complicada”, uma vez que deixou de ser uma consulta cidadã de revogação de mandato, conforme indica a Lei, para um “exercício oficial de ratificação contrária ao que está estabelecido pela Constituição”.

Nesse sentido, revelou que “é o presidente e seus seguidores que conduzem a consulta, não os cidadãos e a usam para continuar polarizando”.

Para os pontos a seguir, ele compartilhou que a consulta “nos distrai de enfrentar as múltiplas crises que nos afetam”, e que é um desperdício que a Quarta Transformação deva, antes, investir em “vacinas, tratamentos para crianças com câncer, creches ou escolas”.

Claudio X. González insistió en que el gobierno debería gastar los recursos en escuelas, medicamentos para niños con cáncer y vacunas, entre otras cosas (Foto: Cuartoscuro)

Também insistiu no recente corte orçamental ao INE por parte do Ministério das Finanças e Crédito Público (SHCP) e do Congresso, onde “os legisladores de Morena não concederam ao INE os recursos que pediram para celebrar o exercício corretamente”, além de realçar que “estes recursos estão agora a ser gastos em propaganda de tal forma ilegal”.

Por outro lado, considerou que “no caso remoto de a consulta ser vinculativa, e que a decisão foi revogar o mandato do presidente”, a Lei determina que o presidente interino seja proposto ao Congresso, e como Morena tem a Maioria, a mudança não seria representativa. “Já sabemos quem está no comando de Morena”, alertou.

“Porque não importa o que aconteça, Morena e o presidente não vão deixar o poder em 2022", disse Claudio X. González durante um vídeo postado em seu Twitter oficial.

Um de seus argumentos mais fortes contra a revogação de seu mandato, mas também do presidente Andrés Manuel López Obrador em particular, pois garantiu que é um instrumento que usaria no final de seu mandato como “arma para desestabilizar futuros governos”.

Claudio X. González aseguró que no participará en la revocación de mandato de AMLO (Foto: Cuartoscuro)

Por fim, ele garantiu que realmente há apenas um voto que contará para seus objetivos do que tirar o 4T do Palácio Nacional: o das eleições federais e presidenciais de 2024.

“Não vamos nos desesperar, não vamos cair no jogo deles, e no dia 24, com o voto de todos, eles saem”, concluiu o empresário que enfrentou vários dias de moedas de dez centavos e diretas contra o presidente do México.

As críticas e os apelos para não ir às urnas também foram acompanhados por figuras como o ex-presidente Vicente Fox Quesada, o ex-funcionário Javier Lozano, o apresentador e comediante Chumel Torres, o senador Kenia López Rabadán e o senador Germán Martínez.

