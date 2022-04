Alex Valera empatou com um golpe de cabeça no Universitario x ADT para a Ligue 1

O Universitario de Deportes empata 1-1 com o ADT na data 8 da Liga 1. Álvaro Gutiérrez aproveitou o intervalo para fazer modificações e saiu com tudo no segundo tempo, assim a igualdade parcial veio através de Alex Valera no Monumental.

Aconteceu aos 4 minutos do segundo tempo, Ivan Santillán venceu na ala esquerda e fez um cruzamento que foi limpo por Jeickson Reyes, mas isso foi deixado para Alberto Quintero, que teve tempo para colocar um passe na cabeça de Alex Valera.

Como aconteceu no gol da visita, o atacante 'merengue' venceu a defesa pelo topo e se conectou de uma maneira boa para lhe dar o empate. O ex-jogador de futebol do Deportivo Llacuabamba teve uma celebração eufórica e levantou todos os torcedores.