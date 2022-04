A Ucrânia exige que a China desempenhe um papel importante na consecução de um cessar-fogo

Chinese President Xi Jinping applauds during the closing session of the National People's Congress (NPC) at the Great Hall of the People in Beijing, China March 11, 2022. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

O ministro das Relações Exteriores ucraniano, Dmitro Kuleba, apelou ao seu homólogo chinês, Wang Yi, para que o país asiático desempenhe um papel importante na consecução de um cessar-fogo com a Rússia e disse que a Ucrânia espera alcançar a paz e se tornar “a porta de entrada para a Europa”.

Os ministros mantiveram uma conversa telefônica na noite de segunda-feira coletada pela mídia estatal chinesa na terça-feira e segundo a qual Wang disse a Kuleba que a China espera que as negociações continuem até que um acordo de cessar-fogo seja alcançado.

O diálogo entre os dois ocorreu apenas três dias depois de a China e a União Europeia (UE) terem realizado uma cimeira telemática em que Bruxelas pediu a Pequim que abandonasse a sua “equidistância” à guerra na Ucrânia e usasse a sua influência sobre a Rússia para deter a agressão. “Tudo o que a China quer é paz na Ucrânia”, assegurou Kuleba ao chefe da diplomacia do gigante asiático, segundo a agência oficial de notícias Xinhua.

Desde o início do conflito, a China manteve uma posição ambígua na qual apelou ao respeito pela integridade territorial de todos os países e na qual evitou usar a palavra “invasão” para se referir à ofensiva russa, ao mesmo tempo que reitera sua oposição às sanções contra Moscou.

De acordo com a Xinhua, o ministro das Relações Exteriores ucraniano informou Wang da situação, disse que seu país quer manter a comunicação com a China e espera que ele continue a desempenhar um papel importante na obtenção de um cessar-fogo.

Dmytro Kuleba, canciller ucraniano (Reuters)

A China é “um grande país que desempenha um papel fundamental e ativo na salvaguarda da paz”, disse Kuleba, que também agradeceu a ajuda humanitária enviada por Pequim e insistiu que Kiev quer encontrar uma solução duradoura através do diálogo com a Rússia e “está pronta para se tornar a porta de entrada para a Europa”.

Enquanto isso, Wang insistiu na postura chinesa de promover o diálogo e as conversações de paz: “A China não tem interesses geopolíticos na crise ucraniana nem assistirá à distância sem fazer nada, mas também não adicionará gasolina à estaca. Tudo o que queremos é paz”, disse.

Apelou também ao seu homólogo para que mantenha o foco do diálogo até que um cessar-fogo e, eventualmente, a paz sejam alcançados, “por mais difíceis que existam as negociações e as diferenças”.

Segundo o ministro chinês, o conflito acabará eventualmente e o importante será preservar a segurança sustentável na Europa, o que exigirá “uma estrutura de segurança europeia equilibrada, eficaz e sustentável” construída através de um “diálogo equitativo”.

A China, disse, está pronta para continuar a desempenhar um papel construtivo “à sua maneira”, a partir de sua postura “objetiva e imparcial”.

Wang também apreciou os esforços das autoridades ucranianas na evacuação de cidadãos chineses e confiou que medidas eficazes continuariam a ser tomadas para garantir a segurança de seus cidadãos que permanecessem no país.

Na semana passada, o ministro das Relações Exteriores russo, Sergey Lavrov, esteve na China para participar de uma reunião especial sobre o Afeganistão, mas à margem se reuniu com Wang e ambos deixaram claro que nem a guerra nem as sanções mudarão a “parceria estratégica” entre seus países.

(Com informações da EFE)

