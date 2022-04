A Ucrânia documentou 1.200 crimes de guerra somente na região de Kiev

Só na região de Kiev, incluindo a capital do país, os agentes de segurança ucranianos já documentaram e registraram mais de 1.200 atos considerados crimes de guerra atribuídos aos russos, disse nesta terça-feira o ministro do Interior ucraniano, Denys Monastyrsky.

“Somente na região de Kiev, registramos mais de 1.200 casos de crimes de guerra. São saques e crimes cometidos por orcs (como alguns ucranianos chamam russos) em nossos territórios”, denunciou o ministro nos canais de televisão locais, relata a agência Ukrinform.

Referindo-se aos supostos crimes de tropas russas registrados nos territórios já libertados pelo exército ucraniano, Monastyrsky observou que “investigadores da Polícia Nacional, Serviço de Segurança e Ministério Público já estão trabalhando juntos para estabelecer, registrar evidências e identificar quem pode ter cometeu esses crimes.”

(Foto: Franco Fafasuli)

“Todos aqueles (russos) que foram feitos prisioneiros são identificados e colocados à disposição do Serviço de Segurança Ucraniano e das autoridades militares para a aplicação da lei”, sublinhou.

Terminado esse procedimento, “eles serão transferidos para o Ministério da Justiça”, disse, “onde irão a tribunal e poderão ser interrogados”.

Conforme anunciado anteriormente pela vice-primeira-ministra ucraniana Iryna Vereshchuk, a Ucrânia está mantendo em seu território 600 prisioneiros russos capturados desde que a invasão do Exército Russo em seu país começou em 24 de fevereiro,

“Quando falamos sobre o número total (de prisioneiros militares), existem cerca de 600 agora. Temos que construir um campo especial de acordo com o direito internacional” para abrigá-los, disse Vereshchuk durante a transmissão do chamado teleton, um programa de televisão que é transmitido em conjunto por emissoras locais.

Un soldado ucraniano sobre un tanque ruso capturado (REUTERS/Thomas Peter/archivo)

As suspeitas de que o Exército russo tenha cometido crimes de guerra na Ucrânia aumentaram após a descoberta de centenas de corpos de civis, alguns deles amarrados e previamente torturados, em cidades como Bucha, após a retirada das tropas da Rússia.

O Governo de Kiev, várias ONGs e instituições internacionais pediram uma investigação para documentar os possíveis crimes de guerra que a Rússia negou e atribui a “uma montagem”.

(Foto: Franco Fafasuli)

ONU: Imagens de Bucha sugerem assassinatos deliberados de civis

Na terça-feira, o Escritório de Direitos Humanos da ONU disse que as imagens do suposto massacre em Bucha “parecem sugerir” que civis foram deliberadamente mortos lá, algo que constituiria um crime de guerra.

“Estamos tentando acessar Bucha, não temos informações diretas, mas o que vimos é alarmante”, disse a porta-voz do escritório, Liz Throssell, em entrevista coletiva.

El cuerpo sin vida de un hombre con las manos atadas a la espalda se encuentra en el suelo en Bucha, Ucrania, el domingo 3 de abril de 2022. (AP Foto/Vadim Ghirda)

Ele ressaltou que imagens mostrando corpos com as mãos amarradas ou queimadas poderiam indicar que os agressores estavam deliberadamente procurando por tais vítimas, o que poderia aumentar a gravidade das violações de direitos humanos cometidas durante a invasão russa da Ucrânia, se os fatos fossem confirmados.

“Na semana passada, a Alta Comissária Michelle Bachelet já falou de possíveis crimes de guerra no contexto do bombardeio de infraestruturas civis, mas isso parece ser um assassinato direto de civis”, frisou a porta-voz, que esclareceu que as imagens ainda precisam ser verificadas quanto à veracidade.

“Em incidentes específicos, a análise forense, o monitoramento e a coleta de informações são necessários para determinar quem fez o quê”, ressaltou Throssell, afirmando que a prestação de contas muitas vezes “leva tempo”.

(Com informações da EFE)

