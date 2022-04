A raiva de Daiky Gamboa com La Liendra por revelar que seu caminhão o atingiu: “Eles falam besteira por curtidas”

Uma nova polêmica é estrelada por Mauricio Gómez, mais conhecido nas redes sociais como La Liendra, depois que ele contou nas redes sociais o verdadeiro motivo pelo qual vendeu recentemente sua van Porsche.

De acordo com o depoimento do jovem influenciador, ele se livrou do veículo dos seus sonhos logo depois de comprá-lo porque precisava quitar uma dívida com seu ex-empresário.

No entanto, naquela época, seu amigo Daiky Gamboa pegou seu carro emprestado e demorou muito para devolvê-lo, segundo ele, porque ele não tinha conseguido tirá-lo de um estacionamento.

O que La Liendra não esperava no momento de fazer o respectivo exame da van para entregá-la ao novo proprietário, era saber que a verdadeira razão para esse atraso foi porque Gamboa bateu a van e a enviou para conserto sem lhe dizer nada.

Essa confissão não parece ser muito boa no amigo e colaborador de Karol G, porque embora ele não se referisse a Mauricio Gómez pelo próprio nome, horas depois publicou uma série de histórias nas quais ficou bastante zangado com “pessoas que falam merda* em troca de curtidas”.

Mais tarde, o jovem agradeceu à sua comunidade de seguidores pelo amor e apoio que lhe demonstraram, apesar de agora estar ausente das redes sociais, dizendo que não consegue entender “como as pessoas fazem para compartilhar tudo sobre suas vidas”.

Foi então que ele enviou outra mensagem forte que, para muitos, é claro que é dirigida a La Liendra

Por fim, ele garantiu que seus erros são o produto do processo que “dia a dia” ele leva para aprender a ser uma pessoa melhor.

“Você não sabe o quão errado eu estou todos os dias porque você não compartilha comigo, mas se você perguntar a alguém eu diria muito, embora eu também possa garantir que neste coração só há espaço para amar e sonhar”, concluiu.