96,8% da população de Bogotá já completou o esquema de vacinação contra a covid-19

Fotografía de archivo de una enfermera mientras prepara una dosis de la vacuna de Sinovac contra la covid-19 en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega





O Ministério da Saúde indicou que, a partir de 3 de abril de 2022, foram aplicadas um total de 15.770.894 doses de vacinas contra COVID-19, conforme relatado no último relatório do 'Vacinômetro' do Ministério da Saúde, publicado no site SaluData.

Essas doses administradas à população de Bogotá significam que 96,8% da população de Bogotá já possui o esquema vacinal completo contra o vírus (duas doses), enquanto em termos de vacinação de meninos e meninas entre 3 e 11 anos, é relatado que 73,4% dessa população já possui o primeiro dose.

Deve-se notar que, para incentivar a vacinação, a Secretaria desta terça-feira permitiu que os pontos de vacinação completassem ou recebessem sua dose de vacina de reforço contra COVID-19. “Lembre-se da importância de cumprir protocolos de biossegurança como: usar máscaras em espaços fechados, higienizar as mãos e garantir o distanciamento físico para prevenir infecções”, insistiu a entidade.

São cerca de 30 pontos de acesso massivos para cidadãos que, independentemente do regime de saúde que tenham, podem acessar gratuitamente a aplicação das vacinas Moderna, Pfizer, Sinovac e AstraZeneca.

Após a chegada da variante omicron da covid-19 em Bogotá, as infecções diminuíram nas últimas semanas, por exemplo, até segunda-feira, 4 de abril, 307 novas infecções foram confirmadas em todo o país e 10 mortes.

“Atualmente, Bogotá tem 1.497 casos ativos de COVID-19. Compartilhamos o relatório mais recente com contágio por localidade e dados mais interessantes. #SaluDataTeTieneElDato Lá você encontra as informações oficiais sobre o coronavírus na cidade”, disse o Ministério da Saúde.

Além disso, segundo a SaluData, as localidades Suba 269 mil, Kennedy 216 mil, Engativa 195 mil e Usaquén com 144 mil, são as que apresentam maior número de infecções.

Além disso, apesar de os casos terem caído consideravelmente, a Secretaria montou estações móveis em toda a cidade para garantir o rastreamento de casos de Covid-19, isso para dar acesso a testes de PCR gratuitos.

Existem 24 estandes ativados em 18 locais, que estarão abertos das 8:00 às 17:00 enquanto durarem os estoques. Deve-se notar que as partes interessadas devem apresentar um documento de identidade e fornecer dados básicos de identificação. Por sua vez, o EPS também tem outras posições disponíveis para suas afiliadas que exigem agendamento.

Vale ressaltar que a nível nacional o país vem apresentando estabilidade em termos de casos de covid-19. A Diretora de Epidemiologia e Demografia, Claudia Cuéllar, deu recomendações gerais durante o Posto de Comando Unificado 126.

“Manter equipamentos de vigilância, rastreamento ou teste nos horários indicados; realizar contenção rapidamente” foi o principal ponto levantado pela responsável, com especial ênfase na população com fatores de risco, e ela pediu que os testes fossem aplicados de acordo com a priorização estabelecida nas diretrizes.

Acrescentou que “estamos numa situação muito estável, mas não podemos dizer que não vai acontecer uma rebrota ou que não teremos repentinamente a entrada de algumas das sublinagens, por isso temos de continuar a realizar todo o plano de vacinação”.

Da mesma forma, ele observou a importância de fortalecer as ações tomadas nos níveis setorial e intersetorial, o que permitirá um maior impacto positivo na saúde e no bem-estar das pessoas que vivem na Colômbia.

Cuéllar reiterou a necessidade de manter medidas de biossegurança e reforçar a vacinação em pessoas com 60 anos ou mais, que, apesar dos baixos números de mortalidade, continuam sendo a faixa etária que mais compõe essas taxas.