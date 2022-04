Um jardim de infância rural em Mendoza conseguiu melhorar o nível de alfabetização que tinha antes da pandemia.

Josefina Sosa lê um slogan em seu caderno. Ele tem seis anos e está estudando a primeira série na escola rural 1-140 Maestro Luis Ponce, em General Alvear, Mendoza. Como quase todas as crianças na Argentina, em 2020 o contato com o jardim — para fazer o quarto 4 — foi virtual. Durante o primeiro semestre de 2021, seu grupo compareceu à sala 5 de forma intermitente, separados em bolhas. Somente no segundo semestre a presença foi cheia.

Josefina teve dificuldade em se adaptar. “Ela não queria se livrar de mim, ou ser deixada no jardim. Além disso, ela tinha peritonite, por isso não compareceu por alguns dias, embora estivesse com uma professora de hospital”, conta Silvana Suárez, sua mãe.

Apesar de todos esses contratempos, um mês depois de começar a primeira série, ela pode escrever e ler de acordo com o que se espera em sua idade. Ou seja, ela se considera uma estudante alfabetizada. E ela não é a única nessa situação.

Do grupo de 21 meninos e meninas — muitos em situação de vulnerabilidade — na sala de 5 pessoas de Josefina, oito eram capazes de ler e escrever e tinham boa compreensão de leitura ao final do Nível Inicial. Os outros, alguns por serem mais jovens, embora não tenham atingido esse nível de alfabetização, acabaram muito avançados e com uma importante compreensão de leitura. “Antes da pandemia, de um grupo de 20, apenas dois alunos terminavam a alfabetização”, diz Mariela Vera, professora de jardinagem da Josefina no ano passado.

Como isso foi alcançado? Tudo indica que a diferença estava no trabalho articulado realizado no ano passado por Mariela Vera e Mercedes Sánchez, professora da primeira série da escola primária que opera no mesmo prédio. E na leitura de dois romances infantis.

Mercedes Sánchez, maestra de primer grado, y Mariela Vera, de sala de 5, trabajan de manera articulada con el objetivo de subir el número de chicos y chicas que llegan alfabetizados a la primaria. (Imagen: gentileza Mariela Vera)

“Eu tenho 20 anos de ensino e o ano passado foi o ano mais difícil da minha vida”, diz Vera. Ele explica: “Foram meses de adaptação constante; começamos com bolhas, depois aumentaram as infecções e muitas famílias pararam de enviar seus filhos, então tive que dividir meu tempo com o grupo entre trabalho remoto, que alguns exigiam, e trabalho presencial”.

Somente em agosto as aulas começaram com o presencial completo. Até então, alguns meninos e meninas só tinham ido para a escola por 11 dias. “A heterogeneidade usual se aprofundou e o nível de cansaço do esforço constante de adaptação foi difícil de lidar. Mas o que acabamos conseguindo me deu a diretriz de que a qualidade da aprendizagem não está diretamente relacionada ao número de dias letivos, mas, no nosso caso, a trabalhar a alfabetização de forma articulada com a primeira série, com foco na leitura e na escrita. Despertar o desejo das crianças de ler”, diz a professora.

A maioria das famílias dos alunos da escola Maestro Luis Ponce está ligada ao trabalho agrícola na região, que é instável e altamente informal. É por isso que eles vivem de changas por muitos meses.

“Do ponto de vista econômico, são famílias em situação de vulnerabilidade. Em termos de treinamento, pais e mães têm, no máximo, o primário completo. Mas são famílias que veem a educação como uma possibilidade de evolução e melhoria para seus filhos. São famílias que respeitam o professor e a escola, valorizam a nossa palavra”, diz Vera.

Na maioria das casas não há livros, apenas algumas revistas ou folhetos que as igrejas distribuem. “Os meninos não conheciam contos populares como Chapeuzinho Vermelho ou O Gato de Botas. Vemos que o hábito de contar histórias nas famílias está perdido. É por isso que propusemos que os pais contassem aos filhos o que eles faziam durante o dia”, diz a professora.

Leia romances

Embora o grupo de Josefina tenha estudado a sala 4 durante 2020 remotamente, com materiais impressos entregues pela professora e contatada pelo WhatsApp, ela chegou à sala 5 com alguns hábitos incorporados pelas famílias, o que facilitou a tarefa na sala.

Explorar libros e inventar historias a partir de las imágenes que veían era una de las actividades que Mariela Vera les proponía a sus estudiantes de sala de 5. (Imagen: Mariela Vera)

“Eram meninos que ouviam, respeitavam uns aos outros, foram ordenados. Essa base me permitiu progredir rapidamente no aprendizado e superar as deficiências que eles traziam: pouco vocabulário (o que não lhes permitia expressar o que precisavam ou estava acontecendo com eles), dificuldades em pronunciar algumas palavras e organizar frases quando estavam falando”, diz Vera.

O professor explica que o objetivo da sala 5 é aprender a distinguir os diferentes fonemas (som das letras) em uma palavra. Assim, uma vez que os meninos e meninas conseguem relacionar as letras e seus sons, eles podem começar a construir palavras, escrever e ler. Normalmente, esse processo começa a se desenvolver em Inicial e é estabelecido na primeira série.

Durante a primeira parte do ano passado, o grupo de Vera leu histórias. Mas já em agosto, os professores decidiram articular seu trabalho, reunir seus alunos da 5ª e da primeira série e ler dois romances juntos. Primeiro: As aventuras do bigode, o gato sem cauda, de Ruth Kaufman. Depois: quero ser Pérez, de Margarita Mainé.

“Isso motivou muito as crianças no jardim e permitiu que elas conhecessem o professor este ano. E os alunos da primeira série, que não tinham uma sala de aula para 5 pessoas pessoalmente, permitiram que eles tivessem um momento de diversão, de voltar ao jardim e de fazer com que a professora lesse para eles”, diz Vera.

Enquanto isso, Sánchez se dedicou a fazer contribuições audiovisuais. Pesquisei e projetei imagens, áudios, vídeos para recapitular o que foi lido no dia anterior e mostrar o significado de algumas palavras. Por exemplo, seus alunos investigaram o que era um museu (porque parte de um dos romances acontece lá), os diferentes tipos de museus que existem e visitaram o museu de ciências naturais perto da escola.

Eles também descobriram o que era um coro, Sanchez mostrou vídeos, formou um coro com seu professor de música e cantou no final do ano para suas famílias (que em vez de jogar tomates neles, como foi o caso no romance, eles jogaram doces neles).

Aprender a aprender

Primeiro, os professores incentivaram seus alunos dizendo-lhes que eles liam romances porque eram maiores. Então, eles explicaram a eles o que é um romance e como um livro é formado - capa, contracapa, título, autor, capítulos, etc. E decidiram juntos que iriam ler um capítulo por dia.

“Lo interesante de leer novelas es que desarrolla mucha comprensión lectora”, dice Mariela Vera, que leyó un capítulo por día para chicos y chicas de sala de 5 y primer grado. (Imagen: gentileza Mariela Vera)

“O interessante da leitura de romances é que ela desenvolve muita compreensão de leitura nas crianças. Porque eles têm que seguir o fio da história e para isso todos os dias recapitulamos coletivamente: quem era o personagem, o que havia de errado com ele, onde ele morava. E estávamos tentando antecipar o que poderia acontecer com o título do capítulo. 'O que você acha que vai acontecer? ', foi a pergunta que desencadeou”, especifica Vera.

Com o outro romance, o de Perez, os meninos e meninas trabalharam o que significa que seus dentes caíram, escreveram cartas para o rato Perez e criaram um jogo de ganso sobre o assunto, com o qual eles poderiam exercitar adição e subtração.

No quarto de Josefina, algumas famílias tinham uma alfabetização muito fraca. Vera levou essa característica em consideração ao escrever slogans para as crianças desenvolverem em suas casas. Por exemplo, “quando lemos os romances, se eu tivesse que compartilhar com eles o capítulo que havíamos discutido na sala, eu os enviaria em áudio (lido por mim) e em texto, para que eles pudessem ouvir e ler juntos. E slogans completos como: 'Marque as palavras das quais não sei o significado'”, diz.

O trabalho conjunto permitiu que meninos e meninas “desenvolvessem habilidades em vez de habilidades”, acrescenta Sánchez. E ele exemplifica: “Aprender com o erro, que se me sinto mal peço ajuda, para resolver problemas, aprender a aprender, o que não é aprendido apenas na escola, mas também na biblioteca, em uma saída. A ideia é que, quando confrontados com um problema, eles saibam onde procurar e a quem perguntar.”

Os alunos da primeira série mergulharam na alfabetização digital, editando textos no Word, o novo vocabulário que vinha dos romances e começaram a ver as possibilidades de programar seus próprios videogames através do Scratch.

“As crianças também puderam realizar atividades típicas de jardinagem que não tinham conseguido devido à pandemia e à falta de atendimento, o que dificultou o processo de aprendizagem. Por exemplo, cortar ou trabalhar com plasticina”, diz o primeiro professor.

Las docentes Mercedes Sánchez y Mariela Vera en el aula de primer grado. (Imagen: gentileza Mariela Vera)

Em relação ao processo de alfabetização daqueles que fizeram a primeira série em 2021, Sánchez acrescenta, “foram 12 crianças, que frequentavam com mais regularidade, que acabaram totalmente alfabetizadas, alcançaram os conhecimentos e habilidades da primeira série. Dois não conseguiram se tornar alfabetizados e três alcançaram 75% dos objetivos propostos para esta etapa.”

Enquanto na primeira série de 2022, o professor diz, “não há mais tantas dificuldades quanto no ano passado, o desenvolvimento de hábitos, emoções, trabalho com o outro é muito perceptível”. Além disso, “Mariela trabalhou muito com famílias no ano passado. Então, hoje, se a criança não terminou a atividade, envio a foto para os pais e a concluo em casa. Em 95%, as tarefas que eu comando são feitas novamente.”

Ambos os professores dizem que no ano passado trabalharam duro na importância do presencial, enfatizando que certas necessidades de aprendizagem outras vezes, diferentes das da televisão e dos videogames.

Enquanto liam um dos romances, as crianças ficaram isoladas por uma semana por pessoas infectadas com COVID-19, “Josefina aguardava ansiosamente o capítulo que enviava no WhatsApp, às 14 ou 14h30, interpretado por ela”, lembra Silvana.

A mãe de Josefina tem dois filhos mais velhos, de 16 e 12 anos. “Pela experiência que tive com meus outros filhos que fizeram todo o jardim pessoalmente, o que Josefina conseguiu sem ter tido aulas presenciais na sala 4 e com apenas meio ano de continuidade presencial na sala 5 é incrível.”

___

Esta nota faz parte da plataforma Solutions for Latin America, uma aliança entre a INFOBAE e a RED/ACTION.