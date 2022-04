Tula Rodríguez explica que 'In Boca de Todos' não foi ao ar devido à paralisação das transportadoras

Tula Rodríguez se juntou à lista de figuras do entretenimento peruano que falaram sobre o recente caos que morar na Rodovia Central de Lima, onde centenas de moradores bloquearam as estradas para evitar que os veículos dirijam devido ao aumento dos preços do combustível.

A apresentadora do programa usou as histórias em sua conta oficial do Instagram para contar a todos os seus seguidores que em 4 de abril o programa 'En Boca de Todos' parou de transmitir para que possa continuar sendo informado sobre o problemas que afligem o país.

Deve-se notar que a revista América TV vai ao ar de segunda a sexta-feira, da 1h às 15h. No entanto, nesta segunda-feira foi interrompida a transmissão para o programa de notícias para relatar o que vem despertando em torno do Perú.

“Bem, dadas todas as coisas que estão acontecendo agora no país, hoje (4 de abril) o programa não vai ao ar, então voltamos de Pachacamac, mas não importa”, disse a apresentadora de TV, que subia as escadas de sua casa.

Ele também expressou sua indignação com o aumento dos preços dos combustíveis e outras necessidades básicas. Além disso, ele convocou as pessoas que estão apoiando as marchas a realizá-las pacificamente e sem violência.

“O que importa é que pode haver um diálogo e claro que há justiça, porque a subida dos preços é definitivamente incrível, o aumento do combustível também e não é justo com ninguém, que haja marchas pacíficas e que isso esteja resolvido”, disse.

Em outro momento, ela disse que a filha deixará de frequentar a escola pessoalmente porque o governo decretou que as aulas virtuais sejam realizadas no dia 5 de abril. Finalmente, ele compartilhou uma fotografia onde os preços foram comparados antes do governo de Pedro Castillo e após o início da paralisação do transporte.

Como pode ser visto em sua publicação, a comparação vai da bola de gás ao quilo de frango e arroz. Na imagem, o exvedette indicou que quanto mais os custos dos produtos aumentarem, as pessoas com baixos recursos econômicos continuarão sendo “espancadas”.

“Se isso for real, é uma maneira selvagem de tornar o empreendedor mais pobre. Mesmo quando aqueles que ganham menos serão atingidos abruptamente. Pensar apenas no benefício pessoal não o torna resiliente ou empático”, você pode ler nas primeiras linhas do texto que acompanha a foto.

