O presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informou através de sua conta oficial no Twitter que na tarde de 3 de abril sobrevoou a cidade de Cobá acompanhado pelo governador do estado de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González. “Esplêndido, com suas montanhas habitadas por onças e suas lagoas cheias de lagartos. Tudo isso vai ser mais conhecido com o trem maia”, escreveu o Tabasqueño nas redes sociais.

Informações em desenvolvimento...