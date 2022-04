Três policiais foram acusados da morte de vários civis durante os dias da greve nacional em Cali.

Nas últimas horas, um promotor da Direção Especializada contra Violações de Direitos Humanos apresentou a acusação contra três policiais, que foram implicados na morte de seis civis durante as manifestações da greve nacional em Cali. Da mesma forma, os uniformizados foram supostamente responsáveis por alguns casos de danos pessoais.

Um dos mencionados é o coronel Edgar Vega Gómez, que na época era o comandante operacional da Polícia Metropolitana de Cali. Além disso, ele havia sido nomeado como chefe de serviço e “o responsável por orientar as ações de seus subordinados para restaurar a ordem”.

De acordo com o relatório do Ministério Público, Vega Gómez não teria tomado medidas corretivas para evitar que excessos ocorressem pelas Forças Públicas e, portanto, colocaria em risco a integridade dos civis que participaram dos dias de manifestações. Agora, o coronel terá que responder pelos crimes de homicídio agravado e danos pessoais.

Além disso, o tenente Néstor Fabio Mancilla também estava envolvido, encarregado de homens do Grupo de Operações Especiais (GOES) que supostamente atiraram em manifestantes e cidadãos fora das marchas. Os ataques ocorreram em dois eventos diferentes: o primeiro em 30 de abril, no bairro El Diamante; e o segundo, na noite de 3 de maio, mais precisamente no bairro de Siloé.

“O oficial supostamente falhou no dever de dirigir e controlar as tropas de sua unidade, e não tomou as medidas necessárias para evitar novas baixas. O documento indica que ele seria responsável pelos crimes de homicídio agravado e danos pessoais”, explicou o Ministério Público nas investigações.

Finalmente, aparece o patrulheiro Wilson Orlando Esparragoza. Como resultado do material probatório e das evidências técnicas, ele foi responsável por disparar o projétil que causou a morte de um jovem que participou das mobilizações em frente ao CAI Villa del Sur, setor de Puerto Rellena, na tarde de 28 de abril de 2021.

Os inquéritos sugerem que, aparentemente, o homem uniformizado disparou sua arma de equipamento contra o manifestante enquanto ele estava “indefeso”, não representando assim nenhum perigo para os outros. “As ações do funcionário teriam sido desproporcionais e violariam os princípios que devem acompanhar aqueles que salvaguardam a ordem. Nesse sentido, a acusação é pelo crime de homicídio agravado”, concluiu o relatório das autoridades.

Manifestantes se enfrentan con miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) durante las protestas en Cali (Colombia). EFE/Ernesto Guzmán Jr/Archivo

Em relação aos danos causados durante os dias da greve nacional, a Prefeitura de Cali ordenou, através de um decreto emitido em 1º de abril, que o monumento de Sebastián de Belalcázar, localizado a noroeste da capital de Vallecaucana, fosse reinstalado.

Lembremos que a estátua foi derrubada pelo indígena Misak no ano passado como sinal de protesto contra a reforma tributária. A nova escultura deve ser erguida, embora existam vários detratores à sua imposição, uma vez que se configura como um símbolo histórico para a cidade por ser sua conquistadora.

De acordo com o decreto, as secretarias de Segurança e Justiça, Finanças, Infraestrutura, Cultura e a Unidade Administrativa Especial de Gestão de Bens e Serviços, serão responsáveis por este projeto, no entanto, deve-se notar que este trabalho terá modificações importantes para afirmar o posição das comunidades protestantes.

Da mesma forma, foi aberto um concurso público para a apresentação de diferentes propostas multiculturais. Isso deve destacar idiomas, valores e a identidade de Caleña para o monumento.

Instalarán nuevamente el monumento de Sebastián de Belalcázar (Colprensa)

CONTINUE LENDO: