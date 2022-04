Quem é Rodrigo Chaves, o polêmico economista que será presidente da Costa Rica

El candidato presidencial Rodrigo Chaves gesticula a sus partidarios el día de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Costa Rica entre él y el expresidente José María Figueres, en San José, Costa Rica el 3 de abril de 2022. REUTERS/Monica Quesada NO RESALES. SIN ARCHIVOS

O economista e ex-funcionário do Banco Mundial Rodrigo Chaves foi eleito este domingo como o 49º presidente da história da Costa Rica, na sequência de uma campanha em que prometeu “mudança” e combate à corrupção, e na qual esteve envolvido na polémica sobre casos de assédio sexual e alegado paralelo estruturas de financiamento.

Chaves, do jovem Partido Social-Democrata do Progresso, obteve 52,9% dos votos para derrotar o ex-presidente José María Figueres Olsen, do tradicional Partido da Libertação Nacional.

O candidato surpreendeu no último dia 6 de fevereiro no primeiro turno ao terminar em segundo lugar para entrar no segundo turno contra o ex-presidente Figueres.

Chaves, de 60 anos, propôs atacar a corrupção pela qual culpa governos anteriores, incluindo os do partido rival, e implementar profundas reformas estatais por meio de referendo, algo que tem sido marcado por seus adversários como populismo.

Entre as promessas do candidato estão a redução de procedimentos para empresários e previdência social, modificações nos planos educacionais do país, a diminuição do tamanho do Estado e o apoio aos setores costeiros, que são os mais pobres do país.

O plano do Governo de Chaves está comprometido com ações econômicas para reduzir procedimentos e facilitar a ação empresarial, reduzir os encargos sociais, exigir resultados das instituições públicas, gerar empregos e atrair mais investimentos, e diminuir o custo da cesta básica por meio de decretos.

Chaves também prometeu promover um sistema único de previdência, implementar a reforma tributária aprovada durante o atual governo, sanções mais fortes contra a corrupção e tornar os gastos sociais mais eficientes.

“Este não é um momento para comemorar, mas é um desafio enorme”, disse Chaves em seu discurso de vitória, depois de saber dos resultados eleitorais.

“Envio minha gratidão a Don José María Figueres e a todas as pessoas que votaram nele”, enquanto lhe peço que trabalhem juntos para viabilizar os projetos que seu cotendor chamou de “milagre da Costa Rica”, que foi seu projeto de campanha.

“Esta noite vamos manter as bandeiras do partido que podem nos dividir”, perguntou o presidente eleito a seus seguidores.

“O abstencionismo que estamos passando hoje se tornou o maior partido político da Costa Rica”, lamentou Chaves em seu discurso, depois de se saber que mais de 42% dos costarriquenhos chamados a votar não compareceram às eleições.

“Não dê as chaves às mesmas pessoas de sempre” foi uma das frases mais usadas por Chaves durante a campanha, com a qual pediu que a população votasse e que o ajudou a criticar os partidos mais populares do país.

Esse candidato também se caracterizou por seu constante confronto com a imprensa para a qual ele apontou ser tendencioso.

Embora tenha se apresentado como “uma forte defensora da liberdade de imprensa” e tenha como porta-voz e deputada eleita a renomada jornalista aposentada Pilar Cisneros, Chaves lançou epítetos como “ladinos”, “mentirosos” e “motivo de chacota” contra os meios de comunicação.

O aborrecimento de Chaves centra-se em reportagens da mídia sobre um fundo privado que teria financiado suas despesas de campanha, o que seria ilegal.

A legislação exige que o dinheiro da campanha seja mobilizado por meio das contas bancárias dos partidos políticos.

A imprensa local e também a mídia norte-americana noticiaram denúncias de assédio sexual que foram apresentadas contra Chaves por funcionários do Banco Mundial (BM) quando ele trabalhava como economista para aquela entidade e para as quais foram aplicadas sanções domésticas em 2019.

O candidato insistiu que os eventos relatados nunca aconteceram e que foi tudo um “mal-entendido” por parte de seus colegas.

Após seu tempo no Banco Mundial, Chaves foi ministro das Finanças da Costa Rica entre dezembro de 2019 e maio de 2020 na atual administração do presidente Carlos Alvarado.

Chaves passou mais de 20 anos em vários cargos no Banco Mundial como diretor setorial de redução da pobreza, reforma do setor público e gestão econômica para a América Latina e o Caribe; bem como diretor nacional da Indonésia.

(Com informações da EFE)

