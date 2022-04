Putin odeia o século XXI: ele não é o único

O documentarista e fotógrafo americano Julien Bryan sentiu que o horror era iminente. Ele sabia que alguns exemplos daquela guerra que estava nascendo poderiam ser capturados por suas câmeras. Assim, em setembro de 1939, em Varsóvia, Polônia, ele decidiu perseguir a caça que a Alemanha nazista lançou contra a população. E foi em uma fazenda de batatas que ele encontrou uma síntese do que seria o horror da Segunda Guerra Mundial. O retrato imortal mostra uma menina desengajada - Kazia Mika, de 12 anos - ao lado do corpo sem vida de sua irmã mais velha - Andzia Mika, de 14 anos - após ser atingida por um projétil que perfurou o ar para atingi-la nas costas enquanto ela coletava os tubérculos desesperada pela fome. A foto percorreu o planeta nos dias seguintes, provocando indignação pública. Ilustraria, apenas em parte, o que seria desde então a barbárie nazista e a tempestade que pairava sobre a Europa.

Não foi a única fotografia de Bryan - nascido na Pensilvânia, Estados Unidos, em 1899 - que representaria o gráfico do que aconteceu na Europa Oriental. Havia dezenas de registros cheios de horror por vidas que se extinguiram diante dos olhos de crianças, mães ou irmãos que serviriam para projetar o incipiente genocídio perpetrado por Adolf Hitler.

Nas primeiras horas da invasão ordenada de Vladimir Putin à Ucrânia, o governo de Volodymyr Zelensky publicou uma caricatura mostrando Hitler ao lado de um pequeno Putin em condescendência fraterna. Além do impacto do meme, haveria paralelos surpreendentes ao longo de 40 dias de cerco. As fotos que mostravam o que as tropas russas fizeram em Bucha neste domingo pareciam ter saído, em cores e em alta definição, das lentes de Bryan ele mesmo. Imagens do século passado que saltaram a tempo de entrar furtivamente hoje.

Putin sente falta do século 20 e odeia o século 21. Ele não esconde sua nostalgia. Ele deu a entender isso em 2016 quando, no 25º aniversário da queda da União Soviética, disse que a dissolução do bloco constituía “ a maior catástrofe geopolítica do século XX ”. Desde sua chegada ao poder, ele anseia pelo retorno da grandeza ao império. É por isso que cercou a Ucrânia até penetrar em seu território. Ele o fez sob uma desculpa recorrente: desnazificá-lo, a fim de evitar uma suposta limpeza étnica da população russa que vive dentro das fronteiras. Uma zombaria da inteligência de qualquer pessoa minimamente informada.

El cuerpo de un civil asesinado por soldados del ejército ruso yace en la calle, en medio de la invasión rusa de Ucrania, en Bucha a pocos kilómetros de Kiev (Reuters)

O argumento da provocação ucraniana de ameaçar pedir a entrada na OTAN e na União Europeia para desenvolver e escapar da órbita de Moscou também não é válido. Em que cabeça bem-intencionada pode ser justificado culpar a vítima pelo crime cometido por seu assassino? É a Rússia - Putin, seus generais e suas tropas - que está cometendo crimes de guerra e crimes contra a humanidade na Ucrânia que são documentados por órgãos internacionais independentes. Esse massacre desumano deve terminar com uma longa e massiva Nuremberg.

A comunidade internacional condenou quase por unanimidade o que aconteceu em Bucha, uma cidade 50 quilômetros de Kiev, a capital que neste momento ela respira mais aliviada com a retirada parcial das forças invasoras. O último dos repúdios veio de Michelle Bachelet, Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos. “Os relatórios que estão surgindo nesta e em outras áreas levantam questões sérias e perturbadoras sobre possíveis crimes de guerra, violações graves do Direito Internacional Humanitário e graves violações do direito internacional de direitos humanos”, disse claramente o ex-presidente chileno.

Ao saírem da cidade fantasma, os russos deixaram um rio de cadáveres. Muitos deles estão em estado de putrefação. Muitos outros com sinais de serem torturados até a morte. Também houve detalhes sofridos por outras vítimas que podem nunca se recuperar do que sofreram: mulheres e meninas indignadas com o machismo russo e a impunidade. Seriam essas as “operações especiais” referidas pelo Kremlin? Putin adora o século 20 e as fotos de Bryan .

É impressionante e irônico. Em nome da “desnazificação” que afirmava empreender na terra vizinha, o ditador russo poderia fazer com que o desprezo que até agora era colocado apenas em sua pessoa, seu círculo íntimo e seus oligarcas fosse contagioso para seus soldados e depois para o resto do povo russo. Esse sentimento perigoso pode se multiplicar infinitamente, especialmente no resto da Ucrânia, levando a um aperto das já fortes defesas nacionais. O ódio alimentará a defesa do país. Putin acrescenta combustível ao isolamento político e econômico.

Restam apenas alguns aliados para o chefe do Kremlin que ainda não repudiaram o genocídio de Bucha ou outras atrocidades. O silêncio mais condenável é o do principal parceiro da Rússia. A China permanece em silêncio, apesar do horror que é evidente todos os dias . Ela é aliada de Moscou e, como tal, é cúmplice desses crimes de guerra se não rejeitar explicitamente o que o mundo está experimentando horrorizado. Sua economia pode ser comprometida se a Europa estender sanções àqueles que apoiam Putin. Mas, aparentemente, Xi Jinping também anseia pelo século XX. Especialmente sua primeira metade. No entanto, teremos que esperar pelo Congresso do Partido Comunista. Ele vai debater se a China está inclinada às ambições políticas de seu líder, e não aos resultados econômicos, que são, em última análise, o que fez o gigante crescer e que estão comprometidos hoje.

Kazimiera Mika llora frente al cuerpo sin vida de su hermana Andzia, asesinada por las tropas nazis en Varsovia, Polonia en septiembre de 1939 (Julien Bryan)

Mas não é o único silêncio. Na América Latina, ninguém levantou a voz contra Putin. Apenas Ivan Duque, o presidente colombiano, entrou em contato com Zelensky há alguns dias para expressar sua solidariedade e oferecer seu apoio. Outros líderes preferem evitar o compromisso humanitário. Eles não querem ofender o amigo russo. Eles têm medo de embaixadores . A tal ponto que em 31 de março, quase abaixo do radar, muitos países da região votaram uma resolução nas Nações Unidas sob medida para Moscou. Eles rejeitaram o uso de sanções como uma ferramenta para dissuasão política. Argentina, Bolívia, Cuba, Honduras e Venezuela levantaram as mãos junto com a Rússia. De nada, Putin . Brasil, Paraguai e México mostraram um pouco mais de estômago: eles se abstiveram. Obviamente, existem outros nostálgicos na região para o século XX.

Além disso, neste domingo, o Papa Francisco emitiu uma declaração muito breve sobre os refugiados ucranianos. Ele esqueceu de condenar as práticas selvagens das tropas de Putin. Ele falou sobre guerra e não invasão. Ele também teve um lapso matemático: ele se referiu a “milhares” de imigrantes; há milhões. Ele escreveu: “Milhares de pessoas foram forçadas a fugir da Ucrânia por causa da guerra. Mas muitos também foram forçados a deixar sua terra natal na Ásia, África e América. Meus pensamentos e orações estão com todos eles.”

No entanto, uma leitura mais benevolente do tweet do Sumo Pontífice talvez possibilitasse encontrar mensagens nas entrelinhas. Ele listou lugares onde a Rússia tem um profundo impacto político, econômico e militar . Ele falou da Ásia: lá Moscou plantou bombas e morte Síria, onde milhões de pessoas tiveram que fugir do horror da guerra civil que permitiu que Bashar Al-Assad se perpetuasse no poder. Ele falou da América Latina: Venezuela, outro membro do Kremlin que há anos vem sangrando de milhões de emigrantes para manter Nicolás Maduro no Palácio de Miraflores. Ele falou da África: lá os oligarcas afundam seus euros para aproveitar os recursos naturais.

Putin, seus generais e soldados mostraram em Bucha do que são feitos. O pior: ainda há camadas a serem descobertas e trazidas à luz. Especialmente o que acontece em cidades sitiadas como Mariupol ou em outras ainda tomadas onde os russos continuam seu banho de sangue, tortura e estupro. Aquelas fotografias de Bryan do final de 1939 que a humanidade pensou ter deixado para trás retornam em altíssima definição ao silêncio daqueles que ainda anseiam pelo século XX e fecharam a boca às atrocidades mais aberrantes das últimas décadas.

