Ministério Público desmantelou rede que planejava comercializar mais de 400 garrafas de licor adulterado no Carnaval de Barranquilla

Cinco dias após o fim do Carnaval de Barranquilla, a Procuradoria-Geral da República revelou que durante o festival apreendeu mais de 400 garrafas de licor adulterado. As autoridades dizem que identificaram uma rede criminosa que pretendia comercializar o material em Barranquilla e sua área metropolitana.

As autoridades detalharam que os procedimentos de busca e busca foram realizados em edifícios nos bairros de San Salvador, Las Nieves e San Roque, ao sul de Barranquilla. Durante o processo, quatro pessoas identificadas como Monica Toscano Quintero, Carlos Andrés Hernandez Martínez, Enoc Elias Martínez Acosta e Gerardo Naranjo foram capturadas.

Entre os materiais apreendidos, as 454 garrafas de licor eram de diferentes tipos: uísque falsificado, conhaque e gin. Além disso, eles encontraram 1.200 tampas, 815 garrafas de vidro vazias, 650 selos, 605 etiquetas e 4 recipientes de plástico.

Foi afirmado que por causa do material encontrado e de tê-los capturado em flagrante, os quatro capturados foram acusados dos crimes de corrupção alimentar. Além disso, para a usurpação dos direitos de propriedade industrial e dos direitos dos criadores de plantas, exercício ilegal de atividade monopolista de arrendamento discricionário, circulação e uso de efeito oficial ou carimbo falsificado.

As autoridades dizem que nenhuma das pessoas aceitou acusações, então agora eles terão que ser julgados. Enquanto isso acontece, os supostos criminosos foram transferidos para a prisão de El Buen Pastor e El Bosque, uma vez que o Nono Juiz Criminal Municipal com funções de controle de salvaguardas aceitou o pedido do Ministério Público e os abrigou com uma medida de seguro.

As autoridades enfatizam a importância de interromper a comercialização desse licor adulterado porque centenas de moradores e turistas podem ter sido afetados. Deve-se notar que, de acordo com dados preliminares do Sistema de Informações Turísticas de Barranquilla, mais de 490.000 visitantes nacionais e internacionais foram registrados na cidade durante a temporada de Carnaval. Isso representou um aumento de 25% nesse indicador em relação a 2020.

Além disso, o público geral do Carnaval é de 3.000.000 de espectadores. Essas pessoas desfrutaram de uma agenda de mais de 130 eventos, incluindo desfiles, feiras, exposições, eventos sazonais e a transmissão de conhecimento.

No que diz respeito à reativação financeira de seus criadores, as autoridades garantiram que o Carnaval de Barranquilla foi a oportunidade para mais de 53.000 pessoas impulsionarem sua economia. 30.000 deles, fabricantes, artistas, artesãos, músicos, dançarinos, figurinos, treinadores e produtores foram reativados graças ao Agenda de carnaval e os diferentes projetos liderados por operadores. Além disso, outras 23.000 pessoas de indústrias relacionadas ao partido foram indiretamente beneficiadas.

Entre os artistas e criadores beneficiados, o impacto econômico sobre mais de 16.500 dançarinos e 3.800 músicos é destacado, e pelo menos 144 orquestras e grupos musicais foram contratados durante os dias do festival.

CONTINUE LENDO: