López Obrador procurará garantir que não haja violência durante as eleições

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habla durante su conferencia matutina en Palacio Nacional de la Ciudad de México. EFE/ Sáshenka Gutiérrez/Archivo

No âmbito das eleições extraordinárias suspensas em Chiapas, e menos de uma semana após a consulta cidadã sobre a revogação do mandato, o presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), garantiu que seu governo procurará garantir a segurança necessária medidas.

Recorde-se que no domingo, 3 de abril, foram realizadas eleições em quatro municípios do estado de Chiapas, mas três foram suspensas desde então, de acordo com as autoridades, as condições ideais não foram atendidas.

Por isso, o presidente assegurou que “Se vai haver violência em uma aula, é melhor evitar (ela)”, referindo-se às eleições adiadas no estado. “Acho que haveria sete municípios, eles foram feitos em 4 e em 3 foram suspensos.” Ele acrescentou que vai garantir que “tudo seja mantido em ordem” nas próximas eleições.

“Não vou comentar os partidos, o que temos que garantir é que a eleição seja justa, seja gratuita, que a vontade dos cidadãos seja respeitada e que aqueles que têm mais apoio do povo vençam”.

Informações em desenvolvimento...