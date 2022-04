Lima x River Plate: estes são os convocados de Marcelo Gallardo para viajar para Lima

Alianza Lima e River Plate se encontrarão novamente para a Copa Libertadores 2022. Os 'Milionários' buscarão marcar seus três primeiros pontos fora de casa e, portanto, viajarão para Lima com todos os seus números. A última vez que Marcelo Gallardo esteve na capital, a partida terminou empatada.

O elenco argentino confirmou sua lista de jogadores através de suas redes sociais, entre as quais os nomes do colombiano Juan Fernando Quintero e a jovem promessa Julián Álvarez. No entanto, você terá a retirada de dois jogadores por teste positivo para COVID-19.