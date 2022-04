La Segura revelou que foi hospitalizada devido a “intoxicação por drogas”

Alguns dias atrás, Natalia Segura voltou ao hospital com urgência e seus seguidores pensaram que era uma recaída na recuperação que ela está passando por uma retirada de biopolímero, que foi praticada há algumas semanas. Embora também tenha havido aqueles que apontaram para uma lesão medular que causa dor crônica, como a causa de sua readmissão no centro médico.

No entanto, a influenciadora de Cali decidiu tirar todas as dúvidas sobre o assunto e revelou que, ao contrário das complicações de saúde que a atormentavam antes, seu novo desconforto se deve ao “envenenamento por drogas”.

De acordo com algumas histórias do Instagram que ele publicou no último domingo à noite, seu envenenamento ocorreu depois que ele colocou um adesivo prescrito por um médico, a fim de tratar suas dores.

Como o criador do conteúdo apontou, a síndrome da serotonina é uma condição com risco de vida causada pelo aumento da atividade do sistema nervoso central, que geralmente está relacionada a drogas.

De acordo com os Manuais MSD, os sintomas podem incluir alterações no estado mental, hipertermia e hiperatividade autonômica e neuromuscular.

Da mesma forma, a jovem de Vallecaucana garantiu que foi acompanhada por Alexandra Mena, sua mãe, além de vários amigos que vieram ao hospital para que os dias não fiquem tão longos.

De acordo com um de seus vídeos no YouTube, tudo aconteceu há vários anos, quando ela pediu ao irmão e à avó que a acompanhassem até o carro, que estava estacionado a alguns quarteirões de distância e foi lá que ela foi baleada várias vezes que, de acordo com sua versão, ela recebeu do ex-namorado então amante.

Uma vez dentro do veículo, ela começou a gritar quando não conseguia sentir a parte inferior do corpo, então um vizinho a ajudou e a levou para um hospital, onde ela teve que passar por duas cirurgias torácicas, mas os médicos disseram que ela não voltaria a andar e ela se lembra disso de forma bastante desagradável porque, para ela, era necessário dar pelo menos uma luz de esperança e dizer que, com o trabalho, pelo menos o movimento de “um dedo, nada mais” poderia ser recuperado.

Apesar de ter durado vários anos em terapia, La Segura tinha várias sequelas deixadas no corpo, porque não consegue correr nem calçar saltos, não tem bom equilíbrio, dá espasticidade (os músculos ficam tensos e dói muito) e quando está muito frio ela não consegue se mover muito bem. Além disso, eles lhe dão cãibras e outros desconfortos, embora ele seja grato por poder andar hoje.

