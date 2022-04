INE: este foi o Terceiro Fórum Nacional sobre a Revogação de Mandato

CIUDAD DE MÉXICO, 27FEBRERO2022.- Al rededor de 200 simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador congregaron en el Zócalo para expresar su apoyo por su iniciativa a la reforma eléctrica y a la consulta de revocación de mandato. Como parte de la manifestación, también hubo consignas contra supuestos “opositores” del mandatario, entre ellos los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y periodistas como Carmen Aristegui. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Neste domingo, 3 de abril, foi realizado o Terceiro Fórum Nacional sobre Revogação de Mandatos, processo ao qual o presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) será submetido em 10 de abril. O debate organizado pelo Instituto Nacional Eleitoral (INE) foi moderado pela jornalista Luisa Cantú e os convidados que colocaram sua posição contra a revogação de Tabasquez foram Lizette Vázquez, membro do Conselho Nacional de Administração da associação That Follow Democracy, e Isaac de Paz, professor da Universidade Autônoma de Baja California.

Por sua vez, os favoráveis à saída de AMLO do mandato presidencial foram Sofía Orozco, editorialista do jornal jaliscience Mural, e Nancy de Santiago, analista política e professora de Direito Constitucional. Durante uma hora, os quatro convidados apresentaram seus argumentos sobre o desempenho de López Obrador à frente do Executivo Federal e discutiram vários assuntos.

Como primeiro ponto, o debate girou em torno de se o presidente sofreu ou não uma perda de confiança até agora em seu mandato de seis anos. A este respeito, os convidados que colocaram suas posições contra a revogação apontaram que Tabasqueño manteve seu nível de confiança graças à implementação de programas sociais voltados para vários grupos, bem como em termos de avanços constitucionais em relação aos direitos das crianças, vulneráveis comunidades e indivíduos afro-mexicanos.

A analista Nancy de Santiago indicou que defende as posições a favor da revogação “pela destruição institucional que a chamada “Quarta Transformação” significou e no que diz respeito à democracia que levam à regressão (...) lamentamos a campanha orquestrada perante a mídia para desencorajar, confundir e manipular aqueles que sabemos que este governo falhou na busca do bem comum porque o governo promove sua ratificação”.

As posições a favor da revogação apontaram que a AMLO perdeu a confiança dos cidadãos devido à falta de um bom monitoramento das questões de direitos humanos e expôs o caso de jornalistas mortos no México até agora em 2022, bem como a crise forense que está sendo enfrentada atualmente no México por casos de desaparecimento forçado, situação que levou grupos de mulheres a se organizarem em busca de parentes cujo paradeiro é desconhecido.

Por sua vez, Lizette Vázquez e Isaac de Paz destacaram que o governo AMLO se dedicou a gerar benefícios para a maior parte da população mais desfavorecida, incluindo mulheres, crianças e idosos, que recebem bolsas mensais ou pensões, o que ajudou muitos mexicanos a lidar com a crise econômica decorrente da emergência sanitária.

Eles também destacaram o papel do Governo do México, liderado por AMLO, no contexto da pandemia COVID-19, por se caracterizar por não ser restritivo e autoritário, situação que, segundo o professor da Universidade Autônoma de Baja California, gerou confiança social ao desenvolver suas atividades econômicas. Além disso, foi indicado que o percentual de vacinação alcançado até o momento está relacionado à incorporação do México ao mecanismo Covax da Organização das Nações Unidas (ONU).

No entanto, Nancy de Santiago descreveu a gestão da pandemia de coronavírus como “péssima” e lembrou as acusações feitas pelo Partido de Ação Nacional (PAN) sobre a chegada de médicos cubanos ao México para se juntarem aos cuidados da contingência, apesar de não terem uma licença profissional. Finalmente, Sofía Orozco destacou que a Revogação do Mandato deve ser um exercício democrático e não “uma campanha para promover ou alinhar forças. É até lamentável para mim que funcionários públicos ou pessoas em cargos eleitos popularmente tenham abandonado seu trabalho para começar a promover uma votação que deveria ser espontânea”, concluiu.

Durante o debate, as recentes revelações feitas pelo Grupo Interdisciplinar de Peritos Independentes (GIEI) sobre o desaparecimento dos 43 estudantes estudantes de Ayotzinapa, o Trem Maia, a militarização do país, a saúde preventiva e a percepção de insegurança no país também foram discutido.

