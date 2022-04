“Hail”, o filme que escolheu ser tudo de uma vez e perdeu a chance

Hail conta a história de Miguel Flores (Guillermo Francella), um meteorologista de televisão de sucesso que conseguiu ter seu próprio programa meteorológico. Na primeira transmissão, ele chega como uma estrela do rock. Todo mundo o quer, os vizinhos pedem conselhos, as pessoas o param na rua, a vida sorri para ele. O show estreia e Miguel vai dormir dando boas notícias para a cidade de Buenos Aires: a noite terá um clima excelente. Quando ele acorda no dia seguinte, ele descobre que seu mundo desmoronou: um terrível granizo caiu sobre a cidade. Aqueles que seguiram seus conselhos infalíveis perderam seu carro, seu animal de estimação, suas roupas penduradas, todos decepcionados com Miguel, que se tornou o inimigo número 1. Em desespero, ele foge com seu peixinho Osvaldo para Córdoba, onde nasceu e onde mora sua filha, com quem mantém um relacionamento distante.

Esse é o começo do Hail, uma comédia-drama que percorre vários gêneros ao mesmo tempo sem se estabelecer em nenhum. Tudo está amarrado de forma frágil, começando com a história paralela do taxista Luis (Peto Menahem), que acredita cegamente em Flores e é vítima de zombaria e escárnio de amigos e familiares por deixar seu carro ao ar livre. A família do taxista é uma viagem sem parar ao inferno do pior hábito argentino, mas esse não é o tom de todo o filme, apenas o da família do taxista, uma espécie de coleção de cápsulas dentro da marca Granizo que é o filme. Os lugares comuns, não poderia ser de outra forma, abrangem todos os gêneros que o filme toca.

Mais coisas vêm e vão sem qualquer força. O raio traumático do início, ocorrido em 1997, que marcou a vida de Miguel e sua filha Carla, a atual namorada do meteorologista que é uma relação irrelevante, mas talvez não, os vizinhos que perdem seu cachorro e são excluídos do roteiro por causa disso o protagonista não tem reivindicação possível, e cada um deles as decisões que cortam o roteiro para deixar um longo filme de duas horas que se adivinha poderia ter sido ainda mais extensa. O filme tem um roteiro inconsistente, o que representa um grande conflito e remenda o resto com uma desordem impressionante. Os detalhes são onde o filme faz mais água. Um lado cômico místico não é engraçado nem atraente, um híbrido que termina de forma muito desajeitada.

Quando ela quer ser uma comédia, Francella se move com facilidade. Ele e Osvaldo, seu peixe de estimação, são a única coisa que pode ser resgatada do elenco, que não pode fazer nada com o pouco que lhe oferecem. Filmado na televisão, com algum drone forçado, o diretor Marcos Carnevale falha novamente com o lado dramático, onde nunca consegue se conectar. Os melhores filmes fizeram o diretor, e obviamente Francella também, que mostrou que pode desempenhar qualquer papel se o roteiro e o diretor o desafiarem a fazê-lo.

E, sem a intenção de contar o final previsível, os últimos minutos do filme são uma catástrofe, literal e metaforicamente. Uma tempestade de vergonha de outras pessoas difícil de passar sem se machucar na sensibilidade cinematográfica. Havia uma comédia gentil com o ar de uma história moral circulando, mas Hail escolheu ser tudo de uma vez e perdeu a chance. Como um bônus, um punhado de jornalistas fazendo aparições especiais é tão rude quanto inútil, em um filme que é mais incompreensível do que qualquer outra coisa. Nunca se saberá o que eles queriam fazer, mas isso mostra que eles não tiveram sucesso.

