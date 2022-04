Grammys 2022: Selena Gómez perdeu sua indicação nos Grammys de 2022 e reivindicações nas redes sociais

Apesar das grandes esperanças que seus fãs tinham, Selena Gomez perdeu sua única indicação ao Grammy de 2022 contra Álex Cuba na categoria “Melhor Álbum Pop Latino”. O cantor de ascendência mexicana não esteve presente na cerimônia, no entanto, através de redes, protestos começaram sobre a decisão da Academia Nacional de Artes e Ciências da Gravação.

Apesar de plataformas de transmissão e streaming de televisão como a Paramount + ainda não terem começado, os resultados de algumas categorias já foram revelados e foi assim que o álbum Mendó arrebatou Revelación, o primeiro EP em espanhol do cantor, a oportunidade de posicionar-se como uma das maiores vencedoras da noite e, assim, premiar a ex-garota da Disney seu primeiro gramofone em sua primeira indicação ao longo de sua carreira como cantora.

O nome da cantora americana já estava em alta há várias horas em redes sociais como o Twitter, mas seria agora após a notícia de sua derrota que as contas oficiais dos Grammys e Grammys Latinos foram preenchidas com comentários negativos onde as reclamações e desgostos sobre o decisão dos eleitores certificados foram preenchidos com comentários negativos onde reclamações e desgostos sobre a decisão dos eleitores certificados foram preenchidos com comentários negativos mostraram total desaprovação, deixando a cerimônia com um momento ruim como a boa notícia com a vitória de outros artistas latinos foi para o fundo.

Así se compartió la noticia (Foto: Twitter)

Entre os comentários de desaprovação pode-se encontrar uma declaração universal: Selena Gomez teve que ganhar o gramofone. Os usuários desta plataforma digital não hesitaram em compartilhar fotografias e até memes para provar digitalmente à Academia que sua decisão não havia sido correta e até pediram para parar de assistir à transmissão televisiva do 64º Grammy Awards.

“Esse tipo de decisão do Grammy não perde todo o interesse em seu prêmio.” “Revelation é um dos melhores álbuns de Selena Gomez, talvez apenas abaixo do Revival, mas ainda com muita coragem com a Academia.” “Todos sabemos que se Selena não ganhasse essa categoria, como música em espanhol, será impossível para ela fazê-lo em inglês em algum outro momento de sua carreira.” “Os Grammys apenas mostram que nada importa para eles, desde que eles dêem visualizações ou espectadores em seus locais de transmissão, mas no final se eles soubessem que Selena não poderia ganhar a categoria para a qual eles a indicaram, para ter mais visualizações conosco à procura?” , pode ser lido no tweet anunciado ao vencedor.

Revelation é o quarto EP extended play - extended play e é usado como um nome para um formato de gravação musical; a duração deste é muito longa para ser considerada como um single, e muito curta para ser considerada como um álbum- do cantor. É sua primeira produção musical inteiramente em espanhol e foi lançada em 12 de março de 2021 pela gravadora Interscope Records. Gomez colaborou com vários produtores como Albert Hype, DJ Snake, Jota Rosa, Maro, Neon16 e Tainy, para alcançar o som desejado. É o primeiro projeto musical de Selena a ser indicado ao Grammy Awards (latino e americano).

Fotos del disco (Foto: Instagram/@selenagomez)

Ele é um cantor, compositor, músico e compositor cubano nacionalizado canadense que canta em espanhol e inglês. Ele ganhou dois Juno Awards para o álbum World Music of the Year: em 2006 para Tobacco Smoke, e em 2008 por seu segundo álbum, Agua del Pozo. Alex ainda não se manifestou por sua vitória nesta edição de 2022, no entanto, os fãs de Selena Gomez o informaram que o prêmio não era para ele.

