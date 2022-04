Governo introduzirá projeto de lei para isentar impostos sobre vendas de alimentos básicos, como frango, ovos, farinha e macarrão

O ministro da Economia e Finanças, Oscar Graham, anunciou que um projeto de lei será apresentado ao Congresso da República para exonerar o imposto geral sobre vendas (IGV) de produtos que tenham uma componente maior no consumidor básico cesta como frango, ovo, farinha e macarrão.

O ministro da Economia disse que a iniciativa legislativa será aprovada esta semana no Conselho de Ministros para que o Parlamento acelere a proposta e seja implementada imediatamente seguindo as demandas da população que tem problemas para comprar esses produtos por causa de seu alto custo.

“Há uma medida adicional que estamos a aprovar esta semana em Conselho de Ministros, que é a isenção temporária de IGV para os principais produtos alimentares que fazem parte dos produtos básicos do cabaz. Estamos exonerando frango, ovo, macarrão, farinha e carne do IGV, isso será apresentado ao Congresso para aprovação rápida”, disse.

Além disso, ele garantiu que toda a cadeia de produção deve ser afetada para que a isenção de IGV funcione. Por exemplo, no caso do frango tem que incluir milho e acrescentou que, através do Fundo de Inclusão de Energia Social (FISE), o bônus para o balão de gás foi aumentado de 20 para 25 soles.

Com isso, o Ministro da Economia ratificou o que anunciou ontem durante a mesa de diálogo em Huancayo (Junín), onde os pedidos das associações de agricultores foram abordadas e transportadoras após protestos contra o governo.

El ministro de Economía y Finanzas, Oscar Graham, en la reunión con los gremios de transportistas y agricultores, en Huancayo. Foto: Andina

PREÇOS DOS ALIMENTOS

Os preços dos vegetais e mantimentos são os que mais subiram diante da greve dos transportes que começou na segunda-feira, 28 de março. Apesar das conversas e acordos com os sindicatos desses setores, a cesta básica da família continua aumentando.

Em uma excursão de Infobae ao mercado “El Tambo” no distrito de Carabayllo, soube-se que há um aumento nos preços e até os próprios comerciantes garantiram que isso varia todos os dias.

Outra preocupação dos vendedores é a escassez de vegetais, principalmente cenoura e espinafre, já que até a última sexta-feira eles recebiam esses vegetais a um preço muito alto. O mesmo acontece com o frango e a maioria das frutas que chegam ao mercado.

El pollo sigue aumentando su precio en Perú. Foto: Yuriko Cabeza/Infobae

ISENÇÃO DE IMPOSTO

Graham explicou que a decisão de exonerar o imposto sobre combustíveis, por meio do Decreto Supremo nº 068-2022, será efetivo por nove meses para ser reavaliado trimestralmente.

“Enquanto houver uma persistência dos altos preços do petróleo em nível internacional, teremos que avaliar a expansão dessa medida. Da mesma forma, sua reavaliação permanente se deve ao impacto nas receitas fiscais”, acrescentou.

Para que a isenção fiscal seja transferida para os preços finais pagos pelo consumidor, o chefe do Ministério da Economia e Finanças disse que coordenou com a Petroperú para que, a partir de amanhã, seus preços sugeridos incorporem a redução.

CONTINUE LENDO