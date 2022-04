Gigi Mitre explode contra Pedro Castillo após paralisação do transporte e saques: “Caímos em um governo nefasto”

Da mesma forma, nas regiões de Ica e Tarapoto, saques foram relatados em pequenos shopping centers. Como você se lembra, tudo isso se originou desde que as pessoas levantaram suas vozes de protesto contra o aumento de preços.

Os apresentadores da revista Willax TV não ficaram alheios aos problemas que estão ocorrendo no país e foi Gigi Mitre que não conseguiu conter seu aborrecimento contra o governo de Pedro Castillo.

“A frustração e a indignação que você sente, nós também compartilhamos. É uma pena onde viemos. Toda vez que estamos afundando mais e a única coisa que nossas autoridades mostram, começando pelo presidente, seus ministros e vários congressistas, é que eles não têm amor pelo país e pelo país. A única coisa que lhes interessa são seus benefícios pessoais”, começou dizendo o companheiro do popular 'Peluchín'.

A apresentadora de televisão continuou a expressar sua indignação e desaprovação contra as atuais autoridades peruanas e lamentou que o futuro das crianças seja afetado pelas más ações que os governantes estão tomando.

“É a gota d'água que nos encontramos em tal situação. O Perú está cansado, cansado e tudo o que nossas autoridades fazem é cobrir, porque querem fazer deste um país como Venezuela, Cuba e ainda pior. Que pena e triste é o futuro que aguarda todas as crianças e todos os jovens”, disse Gigi Mitre.

“Caímos nas mãos de um governo nefasto, autoritário, incompetente que não sabe onde está, corrupto, que só sabe colocar ministros com antecedentes policiais”, acrescentou com total indignação.

Por fim, dirigiu-se diretamente ao presidente do Perú. “Mostre, senhor, que você tem amor pelo Perú e não apenas por seus interesses (...) Não vou dizer que você é responsável por tudo o que acontece no país, mas tem capacidade zero de colocar ordem e visão para saber qual pessoa colocar. Precisamos de um presidente que tenha calças, ao contrário de você que não tem ideia de onde ele está”, concluiu.

Por outro lado, Rodrigo González também lamentou eventos como o saque de lojas e empresas nas regiões peruanas, bem como os ataques de pedra a carros. O jornalista concluiu seu discurso afirmando que “o principal inimigo do peruano é o governo”.

CONTINUE LENDO