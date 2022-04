“Doutor Estranho no Multiverso da Loucura”: terá uma função especial no México

Pouco menos de um mês após o lançamento de Doctor Strange no Multiverso da Loucura, a Marvel Studios anunciou que em todo o mundo, incluindo o México, haverá uma data especial para ver o filme estrelado por Benedict Cumberbatch antes de seu lançamento em 6 de maio.

Foi por meio de suas redes sociais que a Marvel Studios anunciou a pré-venda de uma data especial que acontecerá no dia 4 de maio, dois dias antes de seu lançamento nos cinemas. Minutos depois, a Cinepolis, uma das franquias de entretenimento mais reconhecidas do México, retomou o que foi publicado pela Marvel.

“Abrimos um portal exclusivo para super fãs do #DrStrange. Viva #ElMultiversoDeLaLocura antes de qualquer outra pessoa em sua prévia em 4 de maio! Lembre-se que a partir de 6 de abril você poderá comprar seus ingressos”, compartilhou a rede de cinemas em sua conta do Facebook.

Marvel Studios anunció preestreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness Foto: Cinepolis Facebook

Alguns usuários na caixa de comentários da publicação relembraram a loucura que foi gerada na pré-venda de ingressos para Spider-Man: No Way Home (2021) ou Avengers: End Game (2019) onde basicamente as páginas online caíram após a demanda.

Da mesma forma, outros fãs da Marvel explicaram como é a dinâmica nos recursos anteriores anunciados pela Marvel Studios. No entanto, até o momento, nenhuma das redes de cinema no México definiu os horários para essa data de lançamento em seus sites.

“Lembre-se de que o pré-lançamento será como os outros programas do dia anterior, mas no horário normal, não será às 00:00 do dia 4, provavelmente serão alguns shows no dia 4 entre 19h e 10:30 ″. “A estreia será às 19h México!! A programação é assim porque no Homem-Aranha ainda dizia 11 da manhã, e às 11h era! !” , são alguns comentários recuperados.

(Marvel Studios)

Foi durante a primeira semana de abril que a Marvel anunciou, por meio de suas contas oficiais, a pré-venda oficial dos ingressos para Doctor Strange no Multiverso da Loucura, e será a partir de 6 de abril que os fãs de quadrinhos poderão comprar seus ingressos nas bilheterias e pelo cinema. sites de sua escolha.

Foi no final de março que a Marvel lançou sua nova geração de heróis e anti-heróis com Moon Knight, estrelado por Oscar Isacc, e o projeto, onde colaboram com a Sony, Morbius, chefiada por Jared Leto. No entanto, os fãs de quadrinhos criados por Steve Ditko e Stan Lee já estão ansiosos pela chegada do filme que também é estrelado por Elizabeth Olsen, Wanda Maximoff.

E é isso com a chegada do Marvel Multiverse na tela grande após os eventos de Spider-Man: No Way Home (Spider - Man: No Way Home), onde reuniu três gerações de heróis aracnídeos, Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield; o próximo mais filme ambicioso do gigante do cinema é, sem dúvida, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que virá das mãos do famoso diretor, Sam Raimi.

(Marvel Studios)

O filme dirigido pelo homem que deu à luz a saga do Homem-Aranha de Tobey Maguire, reunirá um grande elenco como Chiwetel Ejiofor (Mordo), Benedict Wong (Wong), Xochitl Gomez (América Chávez), Michael Stühlbarg ( Doctor West) e Rachel McAdams (Christine Palmer).

Da mesma forma, o longa-metragem, também liderado por Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, continua causando grande expectativa, pois ainda não se sabe que outros nomes se somaram à trama, vale lembrar que recentemente os fãs da Marvel não esconderam sua empolgação quando Patrick Stewart, que deu vida a Charles Xavier no primeiro filme dos X-Men saga confirmou sua participação no filme MCU.

O filme que dará continuidade ao que aconteceu em Spider-Man: No Way Home e onde também poderia se referir ao que foi apresentado pela série Disney Plus, Loki, provavelmente adiciona ao Multiverso da Marvel os Illuminati e algumas outras variantes, como Mr. Fantástico, Magneto, Deadpool, Black Bolt, entre outros.

