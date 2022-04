Cinco aplicativos para planejar uma viagem durante a Páscoa

Hoje existem aplicativos de viagem que ajudam a tornar todo o processo antes de chegar ao destino muito mais fácil e de qualquer celular.

Em seguida, o Infobae traz 5 aplicativos que ajudarão na organização de uma próxima aventura:

Banco de viagens

É uma ferramenta para calcular e controlar os custos de uma viagem de negócios, voos e preços de alimentos com classificações baixas, médias, altas ou muito altas.

Permite criar relatórios sobre os custos de viagem com base nos pagamentos.

Entre seus serviços, há a opção de encontrar voos, além de ter um guia de concierge 24 horas. Você pode monitorar a quilometragem e gerenciar a receita por meio de uma verificação instantânea para enviar o dinheiro para a empresa.

TravelBank. (foto: Ih Travel and Learn)

Plano de bate-papo

É um aplicativo de mensagens tudo-em-um que permite aos usuários explorar, planejar e coordenar viagens em grupo.

Os usuários podem criar uma ideia de viagem, pesquisar hotéis e voos, descobrir experiências propostas, documentos e taxas de preços e, em seguida, convidar amigos e conversar em grupo.

É fácil criar uma rota intuitiva através de um cartão de viagem onde você pode incluir pontos turísticos, restaurantes, hotéis e até planos de negócios, depois criar pesquisas entre todos os membros e, finalmente, dividir os custos.

PlanChat. (foto: MacSources)

TripIt

Esse é um tipo de agenda para ajudar a organizar e compartilhar viagens de viagem facilmente, incluindo a sincronização automática com calendários de dispositivos, se houver, para modificar automaticamente quaisquer alterações que ocorram.

Depois de reservar voos, hotéis, aluguel de carros, traslados, restaurantes, as informações podem ser salvas por e-mail em um 'itinerário mestre' criado especificamente para a viagem, para que os passageiros sempre tenham o programa à mão a qualquer momento durante sua aventura.

Além disso, os planos podem ser compartilhados com outras pessoas. Também permite criar backups e salvar documentos importantes por meio de um perfil de viajante que pode ser acessado com uma senha.

TripIt. (foto: App Store)

República da viagem

Este aplicativo permite comparar preços para obter as melhores ofertas, bem como reservar e comprar sem custos adicionais posteriormente.

Quando o perfil é criado, o serviço segue os movimentos do usuário para ajustar pesquisas futuras de acordo com suas preferências que fornecem sugestões personalizadas.

Outra opção é que, como os aplicativos anteriores, ele permite que você colabore com colegas, compartilhe ideias, registre notas, envie links e até planos de refeições.

Trip Republic. (foto: ArticStartup)

Caso TripCase

Este aplicativo configura uma rota com dados como voos, reservas de hotéis, aluguel de carros, instruções e controle de custos.

Através do e-mail a rota será atualizada automaticamente e com um aspecto simples de “Linha do tempo”, você pode fazer um perfil de viagem, um pedido de transferência, verificar a previsão do tempo ou procurar voos alternativos.

O mais interessante é que ele envia informações precisas e oportunas sobre terminais e portões de embarque e notificações de quaisquer alterações feitas nos voos.

TripCase. (foto: Planifica Tu Viaje)

CONTINUE LENDO