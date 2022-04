Bruno Pinasco recebe críticas por usar imagem de alta de preços para zombar do discurso de Pedro Castillo

Depois que Bruno Pinasco publicou uma imagem para criticar o governo de Pedro Castillo, muitos usuários do Twitter não hesitaram em se manifestar e ataca o motorista da TV. Como você se lembra, o produtor também publicou um gráfico comparativo que prova o quanto os produtos aumentaram desde que o presidente assumiu o cargo.

Ele também zombou do último discurso do presidente, onde diz que a alta de preços não é culpa do governo, mas da invasão da Ucrânia pela Rússia. “Mas ele diz que a culpa é da Rússia”, escreveu em sua conta no Twitterm, anexando algumas risadas e rostos de palhaço.

Esta publicação levou Pinasco a abrir um debate sobre a situação que o país enfrenta. Muitos indicaram que essa crise tem outra raiz, mas outros apoiaram as palavras da figura da TV.

📷Bruno Pinasco se refiere al alza de precios. (Foto: Twitter)

“A Rússia e a Ucrânia são produtores de energia e alimentos que exportam para todo o mundo. A guerra está gerando escassez e aumento dos preços não só aqui. As taxas de inflação nos EUA e na zona do euro também estão subindo. Você deveria ter vergonha de dar sua opinião sem informá-lo”, disse um seguidor.

“Não passar pela faculdade é sempre um custo pago”, disse outro usuário.

No entanto, isso não parou por aí, já que outros pediram que ele fosse mais analítico quando se tratava de sua opinião. “Ele quer dar como analista político ou especialista em economia, o cara viaja e tem acesso a outras mídias e não sabe que a crise é global ️”, escreveu outro internauta.

“Claro que o mundo de Hollywood, é brilho e espetáculo, mas aprender a investigar faz parte da verdadeira comunicação”, foram outros comentários duros contra Bruno Pinasco.

“Os custos de transporte de matérias-primas e produtos aumentam devido ao aumento dos preços dos combustíveis e dos preços do consumidor final, isso é tanto que os americanos vão afundar o México e assim diz a BBC, do que Brutito Pinasco está falando?” , perguntou a outro usuário.

NÃO É A PRIMEIRA VEZ

No entanto, não é a primeira vez que Bruno é duramente criticado nas redes sociais por atacar Pedro Castillo. Algumas semanas atrás, o ator também se manifestou contra Castillo quando foi responsabilizado pelo que aconteceu nas praias de Ventanilla. Para o jornalista, o presidente teve uma reação tardia e um tratamento emergencial deficiente.

“Mas é claro que o cavalheiro que está no Palácio do Governo tudo o que importa é colocar seu povo em ministérios e entidades. Onde está o governo? Já deveria haver toda uma implantação nacional e internacional tentando consertar essa bagunça, mas é claro que o lápis não dá a mínima para um pepino. É doloroso ver pessoas com lixeiras e vassouras tentando limpar nossas praias”, disse o motorista na ocasião, gerando críticas dos usuários.

Longe de intimidá-lo, continuou: “Todos os seres saíram do esgoto para me 'atacar' por ousar dizer que o presidente também é responsável por sua pouca ação e gerenciamento zero da emergência. Aí está o líder deles! Que pena.”

Ele também deixou claro que não prestaria atenção às críticas. “Não gaste me respondendo! Eu não me importo com três pepinos o que você tem a dizer. Serei tendência de novo? Quem dera. Agora gaste seus megas defendendo o indefensável! Tchau tchau”, disse.

CONTINUE LENDO