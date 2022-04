Billie Eilish prestou homenagem ao baterista Taylor Hawkins do Foo Fighters cantando “Happier Than Ever” no Grammy de 2022

Billie Eilish displays her t-shirt paying tribute to the late Foo Fighters drummer Taylor Hawkins as she and Finneas O'Connell conclude the song "Happier Than Ever" during the 64th Annual Grammy Awards show in Las Vegas, Nevada, U.S., April 3, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni

A cantora americana Billie Eilish participou da gala do Grammy de 2022, na qual pôde gravar seu nome em um megafone dourado, já que foi indicada em 5 categorias nos prêmios da Academia Nacional de Gravação de Artes e Ciências, por isso compareceu antes da cerimônia com um que destacou a parte sombria da cantora combinada com um penteado franzido e uma franja que cobria parte de sua testa. Além disso, ela usava óculos que mal mostravam os olhos do artista.

No entanto, já na sala onde os prêmios são concedidos, a cantora subiu ao palco para executar a música pela qual ela pode ser premiada hoje à noite, ou seja: Happier Than Ever (Happier than Ever). Então Billie fez disso um momento emocionante, ao surpreender com um visual completamente diferente com o que chegou, enquanto usava uma camiseta com o rosto do falecido Taylor Hawkins, baterista Foo Faghters.

Ao que Eilish orgulhosamente levantou a camisa que a acompanhou em sua apresentação, que foi considerada um ato sentimental por parte da cantora, já que se sabe que a banda mencionada também é indicada em várias categorias da gala.

