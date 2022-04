As Forças Armadas da Ucrânia alegaram que três aviões russos, um helicóptero e dois mísseis atingiram

Miembros del servicio ucraniano operan un obús 2A65 Msta-B durante ejercicios de artillería y antiaéreos cerca de la frontera con Crimea anexionada por Rusia en la región de Kherson, Ucrania, en esta imagen de mano publicada el 28 de enero de 2022. Servicio de Prensa de la Operación de Fuerzas Conjuntas/Handout vía REUTERS - ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR UN TERCERO.

O Exército ucraniano garantiu que atingiu três aeronaves russas, um helicóptero e dois mísseis de cruzeiro no domingo, conforme relatado pelo Comando da Força Aérea das Forças Armadas da Ucrânia.

“As forças de mísseis da Força Aérea ucraniana atingiram seis alvos aéreos no dia anterior: três aviões, um helicóptero e dois mísseis alados”, informaram as Forças Armadas da Ucrânia em seu perfil no Facebook.

Assim, eles explicaram que no território das regiões separatistas de Donetsk e Lugansk, “sete ataques inimigos foram rejeitados” pelas Forças Armadas da Ucrânia e duas unidades de equipamentos blindados, quarenta e três carros e um necrotério do oponente foram destruídos.

“A Força Aérea Ucraniana continuou a lançar ataques de bomba com mísseis contra locais de tropas inimigas, colunas de equipamentos militares e centros de logística”, concluiu o comunicado do Exército ucraniano.

Enquanto isso, mais de cinco semanas após o início da guerra na Ucrânia, um total de onze políticos ucranianos regionais estão em cativeiro russo, informaram as autoridades de Kiev no domingo.

Políticos locais nas regiões de Kiev, Kharkiv, Mikolaiv e Donetsk estão desaparecidos, confirmou a vice-primeira-ministra ucraniana Irina Vereshchuk. De acordo com Vereshchuk, negociações estão ocorrendo para a troca de prisioneiros.

A declaração vem depois que Vereshchuk informou na sexta-feira que 86 soldados ucranianos foram libertados do cativeiro russo.

As autoridades ucranianas também informaram que a prefeita da vila de Motyshin, Olga Suchenko, e seu marido foram encontrados mortos na área de Kiev.

A Ucrânia, que neste fim de semana recuperou o controle de toda a região de Kiev pelo exército de Putin, descobriu a barbárie russa: um “massacre deliberado” na cidade de Bucha, 30 quilômetros a noroeste da capital e centenas de corpos civis mortos em outras cidades recuperadas.

Após a chocante descoberta, os países ocidentais acusaram as tropas russas no domingo de cometerem “crimes de guerra” e o presidente ucraniano Volodymir Zelensky acusou a Rússia de “estar cometendo”. um genocídio” de civis em seu país.

Por outro lado, as autoridades ucranianas acusaram as tropas russas presentes no país este domingo de praticarem violência sexual seletiva contra mulheres e meninas ucranianas.

Em um vídeo postado no Twitter, o membro do Parlamento Olexiy Goncharenko disse que vários corpos de mulheres nuas foram encontrados na beira de uma estrada não muito longe de Kiev. “Você pode ver o que aconteceu”, frisou, acrescentando que, depois de agredir mulheres, os russos tentaram queimar seus corpos.

O prefeito de Irpin, Oleksander Markushin, informou que as mulheres e meninas locais foram baleadas, e disse à Deutsche Welle que mais tarde foram atingidas por tanques russos.

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, enfatizou uma mensagem de vídeo postada no Twitter que quanto mais rápido o exército ucraniano puder “libertar” os territórios ocupados pela Rússia, mais direitos humanos serão respeitados lá.

“Mulheres não serão estupradas. As crianças não terão que assistir suas mães serem estupradas. Civis não serão mortos”, disse Kuleba, acrescentando que a Ucrânia precisa de apoio para conseguir isso: “Precisamos de armas, agora”, frisou.

Além disso, a Human Rights Watch (HRW) informou no domingo que “execuções foram cometidas em áreas da Ucrânia sob o governo russo resumo de controle “e “outros abusos graves” que podem resultar em crimes de guerra.

Entre 27 de fevereiro e 14 de março, a ONG documentou dezenas de casos em que as forças russas cometeram o que constituiria crimes de guerra contra civis em áreas ocupadas nas regiões de Kharkiv, Chernigov e Kiev. De acordo com um comunicado da organização, tais casos incluem estupro, duas execuções sumárias, de seis homens em uma ocasião e um em outra, e outros casos de violência e ameaças contra civis.

(Com informações da Europa Press)

