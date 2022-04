Amor eterno: o incrível tributo do Coldplay a Juan Gabriel no Foro Sol

O México se tornou um dos destinos favoritos do Coldplay, já que a banda fez turnês impressionantes em várias cidades nacionais nos últimos anos, com sua turnê mais recente sendo uma das mais cativantes para homenagens a seus colegas músicos mexicanos.

Por exemplo, a banda britânica avançou o que seria uma de suas maiores homenagens à música mexicana durante seus próximos shows no Foro Sol na Cidade do México.

Em várias entrevistas, eles alertaram que cantariam uma música de Juan Gabriel provavelmente até em espanhol, o maior dos cantores e compositores de baladas, rancheras, sones e boleros dos últimos tempos.

FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM

E o que é prometido é dívida. “Se possível, vamos enviar amor da Cidade do México, para todas as pessoas no mundo que compartilham essa vibração incrível”, disse Chris Martin antes de seu importante anúncio.

Então, alguns fogos de artifício estouraram, e acompanhado de seu violão, ele fez alguns arpejos e depois deu lugar aos acordes, a melodia e uma letra em espanhol de seu punho:

“No mundo, gostamos de lugares bonitos, nos sentimos sortudos por menos, mas estar neste palco é um presente de Deus. Seus mariachis, sua música (...) a casa de Frida Kahlo, uma cantora sempre pode ser feliz, na Cidade do México. CDMX para você eu sinto, CDMX para você eu sinto”

E então veio o momento sublime: “La ra la lara la la ra”, ele cantou ao ritmo de “Amor Eterno”, e finalizou sua música com “Eu quero sempre tocar na Cidade do México, por favor”.

FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM

Não é a primeira vez que eles viram um momento tão estelar. De fato, durante seu primeiro concerto na cidade de Monterrey, Nuevo León, um dos atores mais importantes da música em nível nacional, Fher, vocalista, subiu ao palco da premiada e premiada banda Maná.

Além de acompanhá-los para uma música, ele tocou, violão na mão, seu hit Rayando el sol, acompanhado por todos os fãs que se reuniram na famosa casa do Rebanho Sagrado.

E como se não bastasse uma música com o coro de milhares de pessoas, Chris Martin pediu que todos cantassem juntos para o deleite do mexicano, e com um espanhol complicado ele foi capaz de cantar o famoso refrão, para os gritos e aplausos do povo de Jalisco. “Vamos cantar para você”, disse o cantor inglês.

“Viva o México, seus bastardos”, gritou Fher com emoção singular, e um enorme sorriso no rosto.

El momento en que Fher de Maná y Coldplay compartieron escenario para cantar "Rayando el Sol" (Foto: Twitter @el_julao / Cuartoscuro)

As apresentações da Music Of The Spheres World Tour no México começaram nos dias 25 e 26 de março no Estádio BBVA em Monterrey, em Nuevo León, e depois no Estádio Akron em Guadalajara alguns dias depois.

No entanto, a parte mais incrível foi sua chegada ao Sol Forum na Cidade do México. O primeiro lugar abriu uma data, e em resposta à demanda por ingressos, uma turnê de capital de 3 dias acabou abrindo. Todas as cidades esgotaram. Um recorde incrível.

Mas esse não é o fim da turnê na América Central e do Sul. Agora eles irão para os Estados Unidos, depois para a Europa, e depois pisarão em nosso continente novamente. Primeiro no Brasil para o festival Rok In Rio, depois em Bogotá, Lima, Perú e Santiago do Chile. Finalmente, eles estarão na Argentina.

CONTINUE LENDO: