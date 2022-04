A zombaria de Luis Suarez de Rodrigo De Paul pela estranha maneira como prepara o companheiro

Luis Suarez e Rodrigo De Paul tiveram um segundo cruzamento por causa da forma como o argentino prepara mate. O uruguaio, que também viaja para todos os lugares com essa infusão, postou uma história em sua conta do Instagram zombando de seu parceiro. No meio da viagem com o Atlético de Madrid a Manchester para o duelo da Liga dos Campeões contra o City, Suarez compartilhou um vídeo cujo título era: “Parte 2 @rodridepaul”. Nele, De Paul é visto mexendo e esmagando a erva com o dedo e ao fundo a música clássica “morcego que bate” (” Maionese) da popular banda Chocolate.

Quando ele desceu do avião que o depositou na Inglaterra, o atirador novamente chicanizou seu companheiro e perguntou onde ele deixou o companheiro. Não é a primeira zombaria que Luis Suárez faz a Rodrigo De Paul, que desde que se juntou como reforço na equipe de Cholo Simeone forjou uma grande amizade. Por mais bons sul-americanos que sejam, ambos compartilham a paixão pelo companheiro, embora também competam para ver quem é a melhor cartilha.

Por esse motivo, há pouco tempo Lucho apontou para seu companheiro como ele prepara a infusão favorita de argentinos e uruguaios. Depois que De Paul o acusou de não gostar de isca mate, Suarez respondeu: “Eu nunca vi uma pessoa que te desse uma enterrada em dois minutos e começou a te dar uma após a outra. Isso não é beber mate. Termine uma garrafa térmica em 15 minutos.”

Ainda nesta segunda-feira, a Goal publicou uma entrevista com Rodrigo De Paul, que entre outros temas, se referiu a Lionel Messi. “Ele está feliz com a Argentina. Ele é nosso líder, nós o seguimos.” Sobre as dúvidas geradas por sua declaração em La Bombonera, após a vitória contra a Venezuela, que semeou dúvidas sobre seu futuro além da Copa do Mundo Qatar 2022, ele disse: “Agora ele certamente falará conosco, ele tem cinco Copas do Mundo e nos dará conselhos, uma palavra de encorajamento, porque como você disse que já existem cinco Copas do Mundo e a experiência no momento pesa. Espero que Messi goste e não sofra. Espero que corra bem, veremos se é sua última Copa do Mundo ou não, isso será decidido por ele”.

Ele acrescentou: “Ele pode realmente continuar jogando até que ele queira, porque ele está em outro nível, sua cabeça está indo mais rápido do que qualquer ser humano, então todos nós vamos tentar fazê-lo aproveitar esta Copa do Mundo e se chegarmos ao último dia, melhor ainda. Da mesma forma, Messi não precisa de mais nada para tudo o que deu ao futebol para colocá-lo lá, em cima disso.” Em outra ordem, ele se referiu ao presente de La Pulga no PSG, embora não quisesse gerar polêmica: “Não tenho muita opinião sobre o que está acontecendo com ele em Paris, porque não vivo todos os dias, mas posso falar sobre o que ele faz na seleção”.

