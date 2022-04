A Ucrânia denunciou que a Rússia exerce violência sexual seletiva contra mulheres e meninas

Una mujer con un niño evacua de un edificio residencial dañado por los bombardeos, mientras continúa el ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev, Ucrania, en esta imagen de mano publicada el 16 de marzo de 2022. Servicio de prensa del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania/Handout via REUTERS





As autoridades ucranianas acusaram as tropas russas presentes no país no domingo de praticar violência sexual seletiva contra mulheres e meninas ucranianas.

Em um vídeo postado no Twitter, o membro do Parlamento Olexiy Goncharenko disse que vários corpos de mulheres nuas foram encontrados na beira de uma estrada não muito longe de Kiev. “Você pode ver o que aconteceu”, frisou, acrescentando que, depois de agredir mulheres, os russos tentaram queimar seus corpos.

O prefeito de Irpin, Oleksander Markushin, informou que as mulheres e meninas locais foram baleadas, e disse à Deutsche Welle que mais tarde foram atingidas por tanques russos.

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, enfatizou uma mensagem de vídeo postada no Twitter que quanto mais rápido o exército ucraniano puder “libertar” os territórios ocupados pela Rússia, mais direitos humanos serão respeitados lá.

“Mulheres não serão estupradas. As crianças não terão que assistir suas mães serem estupradas. Civis não serão mortos”, disse Kuleba, acrescentando que a Ucrânia precisa de apoio para conseguir isso: “Precisamos de armas, agora”, frisou.

Além disso, a Human Rights Watch (HRW) informou no domingo que “execuções sumárias” e “outras” foram cometidas em áreas de Ucrânia sob controle russo graves abusos “que podem equivaler a crimes de guerra.

Entre 27 de fevereiro e 14 de março, a ONG documentou dezenas de casos em que as forças russas cometeram o que constituiria crimes de guerra contra civis em áreas ocupadas nas regiões de Kharkiv, Chernigov e Kiev. De acordo com um comunicado da organização, tais casos incluem estupro, duas execuções sumárias, de seis homens em uma ocasião e um em outra, e outros casos de violência e ameaças contra civis.

Em 13 de março, um soldado russo espancou e estuprou repetidamente Olha (a HRW não revelou seu nome verdadeiro para preservar sua identidade), uma mulher de 31 anos na Malásia Rohan, cidade na região de Carcóvia que as forças russas controlavam na época.

Soldados russos entraram na vila em 25 de fevereiro, disse Olha. Naquele dia, cerca de 40 aldeões, principalmente mulheres e meninas, se refugiaram no porão de uma escola local. Ela estava lá com sua filha de 5 anos, sua mãe, sua irmã de 13 anos e seu irmão de 24 anos.

Por volta da meia-noite de 13 de março, um soldado russo entrou à força na escola. Olha contou: “Ele quebrou as janelas de vidro na entrada da escola e bateu na porta”. Um guarda abriu.

O soldado, que carregava um rifle de assalto e uma pistola, foi até o porão e ordenou que todos os presentes se alinhassem. A mulher estava na fila segurando a filha, que estava dormindo. Ele disse a ela para dar a garota, mas ela recusou. Ele disse ao irmão para se apresentar e ordenou que o resto do grupo se ajoelhasse ou, disse, atiraria em todos no porão.

O soldado ordenou que seu irmão o seguisse para ajudar a encontrar comida. Eles saíram e voltaram uma ou duas horas depois. O soldado sentou-se no chão.

“As pessoas começaram a perguntar se podiam ir ao banheiro e ele as deixou, em grupos de dois e três”, disse Olha. Depois disso, as pessoas começaram a se acalmar durante a noite. O soldado se aproximou de sua família e disse a ele para segui-lo.

O soldado a levou para uma sala de aula no segundo andar, onde ele apontou uma arma para ela e disse para ela se despir. Ela disse: “Ele me disse para fazer sexo oral. O tempo todo ele segurou a arma perto da minha têmpora ou a colocou na minha cara. Ele atirou duas vezes no teto e disse que era para me dar mais 'motivação'”. Ele a estuprou e depois disse para ela se sentar em uma cadeira.

Olha ainda estava nua após o ataque brutal e fazia muito frio na escola sem aquecimento. Ele perguntou se ele poderia se vestir, mas o soldado lhe disse que ele só poderia usar sua blusa, não suas calças ou roupas íntimas. “Enquanto eu estava me vestindo, o soldado me disse que ele era russo, que seu nome era [nome omitido] e que ele tinha 20 anos. Ele disse que isso o lembrava de uma garota com quem ele estava indo para a escola”, narrou. O homem uniformizado mais tarde pediu que ele fosse ao porão pegar suas coisas, para que ele pudesse ficar na sala de aula com ele. Ela recusou. “Eu sabia que minha filha choraria se me visse”, disse.

O soldado pegou uma faca e disse para ele fazer como ele disse se quisesse ver sua filhinha novamente. Então ele a estuprou novamente, colocou uma faca na garganta dela e cortou a pele do pescoço dela. Ele também cortou a bochecha com a faca e parte do cabelo. Ele bateu na cara dela com um livro e deu um tapa nela repetidamente.

Por volta das 7 da manhã de 14 de março, o soldado disse-lhe para lhe encontrar um maço de cigarros. Eles foram para baixo juntos. Ele pediu ao guarda que desse alguns cigarros ao soldado. Depois que o soldado pegou os cigarros, ele deixou.

Naquele dia, ela e sua família caminharam até Kharkiv, onde voluntários lhe forneceram assistência médica básica. Eles se mudaram para um abrigo antiaéreo.

“Tenho sorte de estar viva”, disse ela. Ela acrescentou que as autoridades do conselho de Malaya Rohan estavam em contato com ela e sua mãe; e que estavam preparando uma queixa criminal, que planejam apresentar ao Ministério Público ucraniano.

A Human Rights Watch recebeu mais três alegações de violência sexual cometida por soldados russos em outras aldeias na região de Chernihiv e em Mariupol, no sul, mas não foi capaz de verificá-las independentemente.

(Com informações da Europa Press)

