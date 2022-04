A ONU certificou 3.455 vítimas civis na Ucrânia desde o início da invasão russa

A invasão russa da Ucrânia resultou em um total de 3.455 vítimas civis até a meia-noite de 2 de abril, incluindo 1.417 mortes e 2.038 feridos, de acordo com o último relatório do Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH).

O ACNUDH acredita que os números reais são consideravelmente maiores, pois as informações de alguns lugares onde houve combates pesados ainda precisam ser corroboradas.

Das 1.417 mortes, o ACNUDH contabilizou 293 homens, 201 mulheres, 22 meninas e 40 meninos, além de 59 crianças e 802 adultos cujo sexo ainda é desconhecido.

Dos 2.038 feridos, há 241 homens, 187 mulheres, 41 meninas e 38 meninos, além de 92 crianças e 1.439 adultos de sexo ainda desconhecido.

De acordo com as contas do ACNUDH, nas regiões de Donetsk e Lugansk, onde os combates se intensificaram nos últimos dias, há 1.504 vítimas (468 mortos e 1.036 feridos): 1.185 vítimas (401 mortos e 784 feridos) em territórios controlados pelo governo e 319 em território controlado pelo autoproclamado repúblicas (67 mortos e 252) feridos)

Em outras regiões da Ucrânia (a cidade de Kiev e as regiões de Cherkasy, Chernihiv, Kharkiv, Kherson, Kiev, Mykolaiv, Odessa, Sumy, Zaporizhizhia, Dnipropetrovsk e Zhytomyr), que estavam sob controle do governo quando as vítimas ocorreram, houve 1.951 vítimas (949 mortes e 1.002), de acordo com o relatório do ACNUDH.

Fosa común en Bucha (Maxar/Reuters)

De acordo com o escritório de direitos humanos, a maioria das vítimas civis foi devido ao uso de armas explosivas com uma ampla área de impacto, incluindo bombardeios de artilharia pesada e vários sistemas de lançamento de foguetes, e ataques aéreos e de mísseis.

O ACNUDH afirma que “toma nota” do relatório do Gabinete do Procurador-Geral da Ucrânia, segundo o qual, a partir das 8h do dia 3 de abril (horário local, 5 GMT), 158 crianças foram mortas e pelo menos 258 ficaram feridas.

O presidente Volodymir Zelensky disse que criou um órgão especial para investigar os massacres em áreas onde as forças russas se retiraram de toda a capital, depois que Moscou redirecionou sua ofensiva no sudeste da Ucrânia.

A escala dos massacres ainda está sendo investigada, mas a procuradora-geral ucraniana Iryna Venediktova disse que os corpos de 410 civis foram recuperados.

O prefeito de Bucha, Anatoly Fedoruk, disse à AFP que 280 corpos foram levados para valas comuns porque era impossível enterrá-los em cemitérios que estão ao alcance de tiros.

A empresa de imagens de satélite Maxar apresentou fotos que indicou serem de uma vala comum nas instalações de uma igreja local.

O trabalhador municipal Serhii Kaplychnyi disse à AFP que as forças russas inicialmente se recusaram a permitir que os moradores enterrassem os mortos em Bucha.

(Com informações da EFE e da AFP)

