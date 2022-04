A confiança do consumidor aumentou 0,4 pontos durante o mês de março: Inegi

Imagen de archivo. Compradores esperan en una fila para realizar sus compras en la temporada de descuentos "Buen Fin" en una tienda de autoservicio en Ciudad de México, México. 10 de noviembre de 2020. REUTERS/Henry Romero

A confiança do consumidor mexicano aumentou ligeiramente em março de 0,4 pontos em relação ao mês anterior, de acordo com o Indicador de Confiança do Consumidor (ICC) elaborado pelo Instituto Nacional de Estatística e Geografia (Inegi) em conjunto com o Banco do México.

O índice no terceiro mês de 2022 foi de 43,9 pontos, enquanto em fevereiro foi de 43,5 e em janeiro foi de 43,4, o que representa um aumento por dois meses consecutivos, já que em janeiro houve uma redução mensal de 0,9 pontos. Além disso, esse índice registrou um aumento de 3 pontos em relação a março de 2021.

O ICC nos permite conhecer o otimismo em relação à economia mexicana nos próximos 12 meses e a possibilidade de a população adquirir alguns bens materiais, como carros, residências ou eletrodomésticos, bem como o planejamento de sair de férias e a oportunidade de economizar. A percepção dos mexicanos em relação à economia do ano anterior também é levada em consideração.

Esse índice é obtido a partir da média de cinco indicadores parciais que coletam a percepção da situação econômica em nível nacional. A Pesquisa Nacional sobre Confiança do Consumidor (ENCO) é realizada durante os primeiros 20 dias de cada mês, na qual pessoas com mais de 18 anos de idade são entrevistadas com base em uma amostra de 2.336 habitações urbanas.

Os eixos a serem considerados são:

-Situação econômica dos membros da família em comparação com a do ano anterior. Nessa categoria, houve um aumento de um ponto em relação ao mês anterior, resultando em 49,0 pontos.

-Situação econômica prevista para os membros da família dentro de 12 meses da atual. Nesse indicador, obteve-se um aumento de 0,7 pontos, resultando em um total de 57,3 pontos.

-Situação econômica esperada para o país em um ano. Este foi o indicador que registrou quase nenhuma mudança significativa, pois cresceu apenas 0,1 ponto, de modo que em março atingiu 39,1 pontos.

-Possibilidades de comprar produtos duráveis, como máquina de lavar roupa, televisão e outros eletrodomésticos. Esse eixo foi o que obteve o maior aumento, já que passou de 25 para 26,4 pontos.

De acordo com a organização México, como estamos indo? , no mandato de seis anos de Enrique Peña Nieto, o TPI fechou com 41,6 pontos, ou seja, 1,7 pontos a mais do que no governo Felipe Calderón, no qual a confiança do consumidor era de 41,6. Enquanto isso, o governo de Vicente Fox foi o que obteve o maior índice de confiança, já que no final de seu mandato de seis anos o TPI ficou em 44,3.

No entanto, na atual situação econômica em comparação com a de 12 meses atrás, o índice no governo de Enrique Peña Nieto relatou o valor mais baixo, com 33,2 pontos, enquanto para Calderón foi de 36,9 e para a Fox foi de 40,6.

A pesquisa também leva em consideração alguns indicadores complementares, como a possibilidade de economizar com a receita atual recebida; a possibilidade de sair de férias pelos próximos 12 meses; comparar preços em relação ao ano anterior; planejar comprar um carro e a possibilidade de comprar uma casa ou remodelá-lo nos próximos dois anos.

