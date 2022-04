A caravana “Caminho da Cruz dos Migrantes” foi entregue às autoridades do INM em Chiapas

Honduran migrant Kevin Hernadez, 20, gets his mouth sewed shut as part of a protest calling the Mexican government to speed up the humanitarian visa process, while he travels in a caravan heading the U.S., in Alvaro Obregon, Mexico, April 2, 2022. REUTERS/Jose Torres

A segunda caravana de migrantes deste ano, que deixou a cidade mexicana de Tapachula, na fronteira com a Guatemala, na passada sexta-feira, com o objetivo de chegar à Cidade do México, terminou este domingo quando foi entregue às autoridades do Instituto Nacional de Migração (INM).

A caravana, chamada de “Caminho Migrante da Cruz” por causa de sua proximidade com a Semana Santa, durou três dias e mal avançou cerca de 16 quilômetros até a comunidade de Álvaro Obregón, praticamente na saída de Tapachula, onde neste domingo cerca de 400 migrantes concordaram em terminar sua jornada limitada.

O grupo, formado por pessoas da Nicarágua, Guatemala, El Salvador, Honduras, Guatemala, Perú, Colômbia, República Dominicana, Venezuela, Cuba, Síria e outras nacionalidades, conseguiu estabelecer um diálogo com as autoridades de imigração.

Miembros de la Guardia Nacional chocaron con migrantes en la ciudad de Tapachula, estado de Chiapas (Foto: EFE/Juan Manuel Blanco)

Isso foi para que os veículos fossem enviados para o centro da comunidade de Álvaro Obregón, onde permaneceram por três dias e transferidos para a comunidade de Huehuetán, de onde foram levados para os estados de Tabasco e Oaxaca, onde, segundo as autoridades, receberão vistos por razões humanitárias para continuar seu destino ou, quando apropriado, trabalhar no México.

O cubano Jorge Sánchez disse à Efe que decidiu se render aos agentes do INM para não andar mais, não ter problemas e estar em paz.

“Eles ainda nos dão espaço para podermos ter documentos, sem saber nosso destino”, disse.

Segundo o migrante e outros de seus compatriotas, “é cada vez mais difícil viajar pelo México”, então eles têm medo de continuar andando e são muito desconfiados, porque quando chegam ao território mexicano são levados para a estação de migração Siglo XXI em Tapachula.

Fotografía de archivo de una caravana de migrantes en su mayoría haitianos en una carretera del estado de Chiapas (Foto: EFE/ Juan Manuel Blanco)

Enquanto o salvadorenho Walter Bladimir Martínez disse: “Desconfio de poder sair com a migração, porque não sei para onde eles me levarão”.

Também neste domingo, o INM apelou aos migrantes migrantes que estão (em sua maioria) de passagem pelo México, a maioria deles centro-americanos e de origem haitiana, devido a uma prática a que recorreram nas últimas semanas como um protesto contra o que consideram ser pouco ou nenhum apoio para parte das autoridades nacionais: a sutura dos lábios ou ataques de fome.

“O Instituto Nacional para as Migrações (INM) do Ministério do Interior apela aos migrantes para que não se machuquem ou se tornem reféns de interesses de terceiros, que afirmam defender seus direitos humanos, mas os motivam a cometer ações que prejudiquem sua integridade física e psicológica”, disse a agência no domingo para através de uma declaração.

(Foto: REUTERS/José Torres)

A agência também disse que lamentou essa prática em buscar a atenção das autoridades e insistiu que as leis e regulamentos mexicanos nessa área estabeleçam rotas e instâncias de atendimento para manter a migração segura, ordenada e regular.

Como solução, o instituto propôs que os migrantes fossem aos seus escritórios para regularizar sua situação, “como fizeram outros que também saíram na mesma caravana Tapachula, incluindo grupos vulneráveis como mulheres, menores, idosos ou pessoas com deficiência”, disseram ao decidir sobre uma política migratória que “respeita os direitos humanos, aborda suas causas e respeita as normas estabelecidas por lei”.

O episódio mais recente deste tipo de protesto dos migrantes ocorreu na última sexta-feira, quando sete membros desta caravana chamada “caminho migrante da cruz”, cansados de ficarem presos na cidade de Tapachula em Chiapas por semanas, até meses, sem que sua situação fosse resolvida, costuraram os lábios com uma agulha e linha , enquanto alertavam que a partir desse momento, a cada hora um grupo de pessoas dentro da caravana, segundo até agora este ano, replicaria a ação.

A intenção dos migrantes, com essas práticas, é pressionar as autoridades a fornecer-lhes os documentos que lhes permitam viajar livremente pelo México, a fim de chegar aos Estados Unidos, onde pretendem pedir asilo.





Com informações da EFE









