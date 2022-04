Vídeo: o cirurgião Carlos Ramos falou sobre a extração de biopolímeros em La Segura

Como já foi relatado em ocasiões anteriores, Natalia Segura mais conhecida como La Segura experimentou um forte processo de recuperação devido à cirurgia de extração de biopolímeros em suas nádegas, que gradualmente afetou a região lombar e envolveu cerca de 30% do músculo maior de suas nádegas.

Além desse inconveniente em seu corpo, as dores que ele teve por vários meses naquela área do corpo foram confundidas com uma sequência que permaneceu após ser vítima de um ataque em nome do ex-parceiro do homem com quem o influenciador havia sido namoro por um tempo.

“Estou bem até agora, retirei esse veneno do meu corpo graças a Deus”, disse La Segura, acrescentando que vem documentando absolutamente todo o procedimento de recuperação desde o momento em que entrou na clínica até quando recebeu alta.

Da mesma forma, em 30 de março, o gerador de conteúdo reapareceu em suas redes sociais, deixando seus seguidores muito preocupados porque ela estava de volta a uma clínica porque aparentemente havia sido envenenada com analgésicos e superou sua recuperação.

“... quase me matou, tive todos os sintomas adversos, todas as reações ruins que uma droga pode ter em mim, todos os sintomas me deram. Desde sábado senti uma perna rígida que nem conseguia andar, dava espasticidade na bexiga, sentia como se estivesse indo, algo estranho e horrível”, acrescentou a influenciadora.

Depois de tudo isso, o médico e cirurgião plástico, Carlos Ramos, apareceu em sua conta no Instagram quando, por meio de uma mensagem direta, foi questionado sobre o que estava acontecendo com a influenciadora vallecaucana e suas repetidas intervenções e admissões na sala de cirurgia devido a biopolímeros.

“É realmente frustrante, eu não quero estar no lugar do médico que a operou porque é muito frustrante ter uma paciente complicada, nenhum médico trabalha para machucar um paciente... os riscos existem em qualquer cirurgia e ainda mais em biopolímeros, por isso nem todos os médicos se atrevem a fazer isso”, disse ele. o cirurgião plástico através de suas redes sociais.

Ele acrescentou que a única coisa que ele pode fazer é expressar toda a sua solidariedade com o colega que está passando pela dificuldade com o vallecaucana, que teve que entrar na sala de cirurgia duas vezes.

“Aqui imaginando o que teria acontecido se eu tivesse sido seu cirurgião? Eu estaria melhor, carregando um bastão em todos os lugares porque a moda na Colômbia é me dar meu bastão em todos os lugares... querer me desacreditar, inventar uma série de coisas sem saber que mantenho a prática cheia, não sei de onde vêm tantos pacientes”, concluiu o cirurgião.

Aqui está a resposta do cirurgião Carlos Ramos :

As reações às declarações do médico logo apareceram quando o portal de entretenimento 'Rechismes' foi responsável por replicar o conteúdo que já atinge 460.000 visualizações e mais de 15.550 curtidas pelos internautas. Entre os comentários, algumas críticas e outras mensagens de apoio se destacam por considerarem a extração de biopolímeros um processo difícil.

“A verdade é que me parece um trabalho bastante difícil para os cirurgiões. Sabendo que o problema dos biopolímeros é relativamente novo para eles”, “Já vejo tanto pod quanto não faço cirurgia melhor”, “Para mulheres que se cuidam melhor e a melhor terapia para a vaidade é treinar”, “E esse não é o que tem várias queixas de negligência médica”, entre outras.

